Beats 推 Powerbeats Fit 降噪耳塞：耳翼更舒適、穩固，續航力增至 7 小時

時隔 4 年後，Beats 終於推出了自己的新一代真無線降噪耳塞 Powerbeats Fit。它擁有比 Beats Fit Pro 更舒適、穩固的耳翼設計，單側重量 5.78g，而且具備 IPX4 防水機能。耳機支援基於頭部追蹤的個人化空間音訊，同時提供了適應性 EQ，且能利用 Apple H1 晶片實現「喂 Siri」、裝置自動切換、音訊共享等功能。

Powerbeats Fit 兩側均配備自動播放/暫停感應器，可偵測耳塞是否已戴入耳朵。耳機本體單次充電可播放 7 個小時，計入充電盒後綜合續航力可達到 30 小時。將耳機放入盒中 5 分鐘後，便能獲得 1 小時聆聽所需電力。相比 Beats Fit Pro，新品的充電盒體積縮小了 17%，攜帶起來會更為方便。

Beats Powerbeats Fit

Apple 香港官網售價 HK$1,699

立即購買

Beats Powerbeats Fit 目前已上架 Apple 香港官網，價格是 HK$1,699。

