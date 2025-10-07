Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭｜Amazon Prime Day 2025

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
沒想到 Beats 的 2024 款 Pill 喇叭這次 Prime Day 會有如此大的折扣，這款推出才一年多的產品此番大幅刷新了歷史低價，部分配色僅需 US$50 便可購入。換算後約合 HK$390，33 折的誇張程度，就算是加上代運費也划算啦。
Beats Pill
Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要代運）｜原價 US$150
US$150
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
相比幾年前的舊款，這一代 Beats Pill 的揚聲器發聲方向朝上傾斜了 20 度，以達到避開障礙物的效果。裝置重量為 680g，具備 IP67 防塵防水機能。按鈕皆藏於機身後方，包裝內也附贈了可拆式掛繩和矽膠背墊，方便你將其帶往各種場合。這款喇叭配備了大尺寸跑道形低音揚聲器和釹磁石，可推動額外 90% 空氣量，使低音「更豐厚圓潤」。其續航力能達到最多 24 小時，配合 USB-C 線，你也能用它為手機充電或是播放無損音訊。裝置基於藍牙 5.3，支援免提通話和語音助理，且能組成一對以左右聲道輸出立體聲。
Beats Pill
Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要代運）｜原價 US$150
US$150
