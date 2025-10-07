Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭｜Amazon Prime Day 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

沒想到 Beats 的 2024 款 Pill 喇叭這次 Prime Day 會有如此大的折扣，這款推出才一年多的產品此番大幅刷新了歷史低價，部分配色僅需 US$50 便可購入。換算後約合 HK$390，33 折的誇張程度，就算是加上代運費也划算啦。

Beats Pill

Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要代運）｜原價 US$150

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

相比幾年前的舊款，這一代 Beats Pill 的揚聲器發聲方向朝上傾斜了 20 度，以達到避開障礙物的效果。裝置重量為 680g，具備 IP67 防塵防水機能。按鈕皆藏於機身後方，包裝內也附贈了可拆式掛繩和矽膠背墊，方便你將其帶往各種場合。這款喇叭配備了大尺寸跑道形低音揚聲器和釹磁石，可推動額外 90% 空氣量，使低音「更豐厚圓潤」。其續航力能達到最多 24 小時，配合 USB-C 線，你也能用它為手機充電或是播放無損音訊。裝置基於藍牙 5.3，支援免提通話和語音助理，且能組成一對以左右聲道輸出立體聲。

Beats Pill

Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要代運）｜原價 US$150

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低

👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折

👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk