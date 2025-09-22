25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書

在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。

TikTok 爆紅富二代 Becca Bloom 是誰？

Becca Bloom（本名 Rebecca Ma）是一位 25 歲的美國社交媒體影響者、企業家及金融科技從業人士，被譽為 TikTok RichTok（富人圈）的「女王」。她畢業於南加州大學，擁有商業經濟學位並輔修法律，父母為科技與房地產領域的成功企業家。她現活躍於金融科技行業，強調「父母的努力激勵我自立」，堅決不全依賴家族財富。在社交平台上，她以豪華生活展示、理財智慧與真實日常分享為特色，成功吸引眾多粉絲追隨。

Becca Bloom 怎樣紅起來？

Becca Bloom 的爆紅可追溯到2025年1月，她首次在 TikTok 上傳影片，原本無預期，但短短六個月內迅速累積超過380萬追隨者，成為 RichTok 的代表人物。她不隱瞞財富，而是以輕鬆、親切的方式分享真實生活：矽谷豪宅、Hermès 手袋和私人廚師等，生活影片中也會穿插職場建議、約會感根、讀書背景，讓粉絲感受到她雖出身富裕，卻保持自我努力與思考的理性一面！

1. 《The Art of Thinking Clearly 清醒思考的藝術》by Rolf Dobelli

這本書彙整百多種種人類認知偏差（如確認偏差、沉沒成本謬誤），以簡短章節解釋為何我們常犯錯，並提供避免方法。Dobelli 用故事和例子示範如何在決策、投資和日常生活中「清醒思考」，強調理性而非情緒主導。適合想提升邏輯的讀者，風格輕鬆如在咖啡館閒聊。

《The Art of Thinking Clearly 清醒思考的藝術》by Rolf Dobelli

2. 《Spy the Lie 識破謊言》by Philip Houston

作者基於 30 年情報經驗，教導讀者透過語言和肢體線索（如迴避問題或過度辯解）偵測謊言。書中提供實戰案例，從商業談判到人際關係。重點是「問對問題」而非依賴直覺，幫助讀者在高風險情境中保護自己。

《Spy the Lie 識破謊言》by Philip Houston

3. 《Antifragile 反脆弱》by Nassim Nicholas Taleb

作者 Taleb 提出「反脆弱」概念：不僅抗壓（如「韌性」），而是從混亂、壓力中變得更強。書批評現代系統的脆弱性，鼓勵擁抱不確定性（如隨機性、試錯），並以哲學、經濟、生物學例子說明。適合想在變動世界中茁壯的讀者。

《Antifragile 反脆弱》by Nassim Nicholas Taleb

4. 《The Second Sex 第二性》by Simone de Beauvoir

這是 1949 年女性主義經典，探討女性如何被社會建構為「他者」（相對於男性的「主體」），從生物、歷史、神話到經驗分析性別不平等。作者 Beauvoir 主張「女人不是天生的，而是後天形成的」，呼籲女性追求自主與平等。

《The Second Sex 第二性》by Simone de Beauvoir

「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友

