De Beers 集團於倫敦斐列茲大師展 (Frieze Masters) 隆重呈獻「Voyage Through the Diamond Realm」沉浸式藝術體驗 全球首次亮相

英國倫敦 - Media OutReach Newswire - 2025年10月17日 - 幾個世紀以來，鑽石在人類文明中始終熠熠生輝。 從古老傳說到現代儀式與慶典，鑽石不僅是慶祝、力量、真理與愛的象徵，更以與生俱來的美麗和永恒光華，承載著跨越世代的情感與記憶。 作為大自然最古老的「講述者」之一，每一顆天然鑽石都凝聚著宇宙與地球的共同印記，訴說著億萬年的傳奇。
10月15日至19日，De Beers集團首次攜手倫敦斐列茲大師展 (Frieze Masters)，隆重推出「Voyage Through the Diamond Realm」沉浸式藝術體驗展。 展覽融合視覺敘事、空間設計與聲景藝術，引領觀眾穿越時空，追溯天然鑽石從誕生到被發現的神秘歷程，感受這些天然傑作跨越世代的鮮活傳承。
「Voyage Through the Diamond Realm」通過多維感官體驗，生動呈現天然鑽石從「星塵」到「珍寶」的非凡旅程——它們誕生於恒星的熾熱核心，歷經地殼運動與自然洗禮，在河流、沙漠與冰原中沉睡，最終被發掘為世間珍寶。 展覽以藝術手法，講述人類文明中關於生命、宇宙與永恒的故事，展現鑽石在不同時代如何激發人類對自然與永恒的敬畏與想像。
此次展覽成為藝術、音樂、時尚及影視等多個領域的傑出創意人士齊的焦點盛會。 10月15日舉辦的晚宴星光熠熠，Lily Allen、Anoushka Shankar、Erin O'Connor、Lennon Gallagher、 Ananya Panday、Kesewa Aboah、Karan Johar、Giles Deacon、Supriya Lele、Twinkle Khanna及知名填詞人、時尚評論家黃偉文（Wyman Wong）等嘉賓齊聚斐列茲大師展，共慶De Beers集團「Voyage Through the Diamond Realm」全球首次亮相。 嘉賓們在香檳與優雅氛圍中，率先沉浸於展覽所構建的藝術世界，追溯鑽石的起源與流傳至今的動人傳說，親身體驗宇宙、自然與人類情感的深刻連結。
正如倫敦斐列茲大師展致力於打破時空界限，促成不同年代和地區的珍稀文物及重要藝術作品等的全新對話，打造穿越歷史的藝術旅程，每一顆天然鑽石亦如穿越時光的自然傑作，以其獨一無二的形成歷程，講述著地球與宇宙的宏大故事。 「Voyage Through the Diamond Realm」沉浸式體驗藝術展作為De Beers集團系列藝術體驗的首個篇章，將於2026年起陸續登陸美國、印度與中國，以嶄新的敘事語言續寫天然鑽石的璀璨傳奇。
關於De Beers集團
De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈顧用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言， De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers De Beers (De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。De Beers集團致力於
的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問
。
關於Frieze
Frieze是全球領先的當代藝術機構，以其藝術博覽會、出版物及數位平臺聞名於世。 品牌於1991 年創立，以《frieze》雜誌的發行為起點，至今已發展成為擁有七大全球重要藝術博覽會的綜合性藝術平台，覆蓋芝加哥、倫敦、洛杉磯、紐約及首爾等國際藝術重鎮。 Frieze 旗下的藝術博覽會吸引了來自全球的頂級藝術家、畫廊與收藏家，為當代藝術界帶來前瞻性的思想交流與創作實踐。 與此同時，《frieze》雜誌依然是全球藝術評論與思想討論的標杆，而 frieze.com 則作為重要的線上資源平台，為公眾提供深入的藝術洞察與行業動態。 秉持推動當代藝術傳播與理解的使命，Frieze 亦全年舉辦策展專案與藝術計劃，如 No.9 Cork Street、Frieze Connect 及 Frieze House Seoul， 持續豐富全球文化生態。 憑藉對藝術充滿熱情的專業團隊，Frieze 始終站在藝術探索與文化對話的前沿，連接全球多元受眾與先鋒藝術實踐。
Frieze Masters 由 Amanda Sharp與Matthew Slotover 於 2012 年創立，現由Emanuela Tarizzo擔任總監。 Frieze Masters 以獨特的當代視角重新詮釋數千年的藝術史，從珍藏藝術品、古代大師名作到 20 世紀後期的重要藝術作品，跨越時間與風格，呈現藝術的恒久價值。 2025 年 Frieze Masters 藝術博覽會將彙聚來自全球超過130家頂級畫廊，共同展現古今藝術的交融與延續。 更多資訊請訪問 frieze.com.。
