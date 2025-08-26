De Beers 集團聯手安哥拉國營鑽石公司 ENDIAMA 於安哥拉發現全新金伯利岩礦區

倫敦, 英國 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - De Beers 集團與安哥拉國營鑽石公司 ENDIAMA 於8 月 12 日共同宣布，雙方聯合勘探取得重大突破，在安哥拉發現富含天然鑽石母岩的金伯利岩礦區。 該里程碑事件標誌著 De Beers 集團三十餘年來首次發現全新金伯利岩礦場。





The discovery of kimberlite



2025年7月，雙方的合資專案在首輪鑽探中成功發現金伯利岩層，該鑽探靶區為2025年3月完成的航空勘測中所劃定的重點目標群。 未來數月，De Beers 集團與 ENDIAMA 將持續展開鑽探、地面物理測量及實驗室分析，以確認金伯利岩種類並評估其鑽石資源潛力。



此次成功勘探建立於 De Beers 集團與安哥拉政府於2022年4月簽訂的兩份《礦產投資合同》，以及2024年2月於南非礦業博覽會（Mining Indaba）簽署的《合作備忘錄》基礎之上。上述協議充分展現雙方長期致力於負責任且可持續開發安哥拉豐富天然鑽石資源的共同承諾。



De Beers 集團首席執行官 Al Cook 表示：「我們始終認為安哥拉是全球最具潛力的天然鑽石勘探目的地之一，而此次金伯利岩的發現進一步印證了我們的信心。 這項突破彰顯了合作夥伴關係的強大力量。 我謹向洛倫索總統（President Lourenco）及安哥拉政府致以敬意，感謝他們持續推動透明度、採納國際最佳實踐，並營造極具吸引力的營商環境。正是這些努力讓我們得以重返安哥拉，並探尋全新天然鑽石資源。 我們很榮幸 De Beers 集團能協助安哥拉充分發揮其礦產資源與經濟發展潛力。」

關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP

戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶和戴比爾斯永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於"創守永恒" 的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問

