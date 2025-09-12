De Beers 集團隆重發佈《2025年中國鑽石購買研究報告》 天然鑽石市場迎來結構性變革，非婚嫁與自購需求驅動消費增長

北京，中国 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 2025年9月1日，全球鑽石行業領導者 De Beers 集團隆重發佈《2025年中國鑽石購買研究報告》。報告深入剖析中國天然鑽石消費市場的結構性變化，指出在宏觀經濟環境、社會文化及科技發展的多重影響下，天然鑽石消費市場正面對轉型，從傳統婚嫁必需品轉變為多元化情感表達與自我獎賞的消費模式。同時，消費群體更加年輕富裕、穿著場景更日常化與多元化，以及銷售渠道加速線上線下融合。De Beers 集團通過此次研究，致力為行業提供關鍵戰略洞察，幫助品牌精準捕捉中國市場需求變化，並與新一代消費者建立持久而深厚的情感共鳴。





De Beers 集團隆重發佈《2025年中國鑽石購買研究報告》

消費升級與場景多元化：單價與克拉重量同步提升，非婚嫁自購需求日益增加



報告顯示，天然鑽飾的市場價值基礎穩固，並呈現明顯消費上升趨勢。其中，天然鑽飾的單件均價逆勢增長1.8%，單件平均克拉重量亦輕微上升至0.32克拉，反映消費者對高品質天然鑽飾的需求日益增強。



此外，中國天然鑽石消費場景正趨向多元化，非婚嫁場景下的禮品贈送與自購需求增長顯著。目前，非婚嫁場景下的天然鑽飾消費已佔中國天然鑽飾市場總金額的81%，成為市場主流。其中，禮品饋贈佔非婚嫁購買量超過四分之三。特別在已婚女性的推動下，「悅己自購」需求增速領先整體市場。而天然鑽石在浪漫禮贈場景中的購買量佔比穩定在37%，印證其作為愛情信物的核心價值。



新一代消費者登場：年輕一代與高收入群體引領天然鑽石行業未來



數據顯示，中國鑽石消費群體趨向年輕化與高收入化：18-24歲的Z世代年輕消費者佔比攀升至10%，而月收入超過人民幣1萬元的消費者更達72%。隨著Z世代逐步成為消費主力，其購買率從2022年的3%上升至2024年的4%。此外， Z世代和千禧一代的未來購買意欲強勁，分別達22%和20%，預示中國天然鑽石市場有巨大的消費潛力。



與此同時，報告精準地指出驅動中國天然鑽飾消費市場發展的核心客群。千禧一代目前仍是天然鑽石核心消費群體之一，其天然鑽飾擁有率高達25%，消費金額佔整體近三分之二。他們對日常佩戴天然鑽飾的接受度高於平均水平，視天然鑽飾為點綴日常生活的奢華配飾。而Z世代則是天然鑽石行業的未來，未來一年購買意欲達22%，購買率持續上升，消費金額佔比已升至16%。相比千禧一代，Z世代的購買動機更多元化，涵蓋婚嫁與送禮等場景。



另一方面，高收入家庭（月收入人民幣三萬元以上）則是天然鑽石市場價值的重要支撑。其單件天然鑽飾消費金額高出整體平均水平40%，且未來購買意欲是整體消費者的兩倍，更多出於非婚嫁和自購目的進行購買，尤其偏愛天然鑽石項鍊和耳飾。



渠道變革與品牌影響力：線下體驗服務至上，線上種草影響力倍增



中國天然鑽飾消費呈現出線上線下雙軌融合的新模式，門店體驗與社交媒體種草產品推薦缺一不可。報告指出，線下門店在售前諮詢與最終成交發揮關鍵作用，分別佔58%的售前諮詢以及40%的實際購買服務。值得關注的是，線上渠道在前期研究和消費者教育方面扮演著不可或缺的角色：51% 的消費者通過線上渠或社交媒體進行研究，該比例在婚嫁人群和一線城市消費者中更高（65%）。通過社交媒體和購物應用程式進行研究的消費者持續增加，推動線上銷售佔比實現倍增。



天然鑽石消費市場呈現顯著的品牌化趨勢，品牌影響力在消費決策中日益重要。資料顯示，2024年，品牌鑽飾在整體市場總消費金額中的佔高達98%。14%的消費者明確表示其購買決策受廣告影響，從看到廣告到完成購買的平均決策週期為29周。在數字營銷方面，社交媒體和直播平台的銷售貢獻分別佔比了9%和4%，抖音成為約三分之二消費者瀏覽珠寶內容的主要平台。



總結來看，在天然鑽石行業經歷結構性轉型之際，De Beers 集團發佈的《2025年中國鑽石購買研究報告》清晰描繪出一個充滿活力與韌性的中國天然鑽石消費市場格局。年輕一代與高收入群體正在重新定義天然鑽石的價值——它不僅是永恒愛情的象徵，更已成為珍貴的情感連結、個人重要時刻與日常風格表達的璀璨載體。展望未來，De Beers 集團將持續致力於洞察並引領天然鑽石的消費趨勢，進一步喚起中國消費者對天然鑽石的渴望並滿足其日益增長的多元化需求。









