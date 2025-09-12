衞生署9.1 展人口健康調查 參加者可獲現金券
De Beers 集團隆重發佈《2025年中國鑽石購買研究報告》 天然鑽石市場迎來結構性變革，非婚嫁與自購需求驅動消費增長
北京，中国 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 2025年9月1日，全球鑽石行業領導者 De Beers 集團隆重發佈《2025年中國鑽石購買研究報告》。報告深入剖析中國天然鑽石消費市場的結構性變化，指出在宏觀經濟環境、社會文化及科技發展的多重影響下，天然鑽石消費市場正面對轉型，從傳統婚嫁必需品轉變為多元化情感表達與自我獎賞的消費模式。同時，消費群體更加年輕富裕、穿著場景更日常化與多元化，以及銷售渠道加速線上線下融合。De Beers 集團通過此次研究，致力為行業提供關鍵戰略洞察，幫助品牌精準捕捉中國市場需求變化，並與新一代消費者建立持久而深厚的情感共鳴。
消費升級與場景多元化：單價與克拉重量同步提升，非婚嫁自購需求日益增加
報告顯示，天然鑽飾的市場價值基礎穩固，並呈現明顯消費上升趨勢。其中，天然鑽飾的單件均價逆勢增長1.8%，單件平均克拉重量亦輕微上升至0.32克拉，反映消費者對高品質天然鑽飾的需求日益增強。
此外，中國天然鑽石消費場景正趨向多元化，非婚嫁場景下的禮品贈送與自購需求增長顯著。目前，非婚嫁場景下的天然鑽飾消費已佔中國天然鑽飾市場總金額的81%，成為市場主流。其中，禮品饋贈佔非婚嫁購買量超過四分之三。特別在已婚女性的推動下，「悅己自購」需求增速領先整體市場。而天然鑽石在浪漫禮贈場景中的購買量佔比穩定在37%，印證其作為愛情信物的核心價值。
新一代消費者登場：年輕一代與高收入群體引領天然鑽石行業未來
數據顯示，中國鑽石消費群體趨向年輕化與高收入化：18-24歲的Z世代年輕消費者佔比攀升至10%，而月收入超過人民幣1萬元的消費者更達72%。隨著Z世代逐步成為消費主力，其購買率從2022年的3%上升至2024年的4%。此外， Z世代和千禧一代的未來購買意欲強勁，分別達22%和20%，預示中國天然鑽石市場有巨大的消費潛力。
與此同時，報告精準地指出驅動中國天然鑽飾消費市場發展的核心客群。千禧一代目前仍是天然鑽石核心消費群體之一，其天然鑽飾擁有率高達25%，消費金額佔整體近三分之二。他們對日常佩戴天然鑽飾的接受度高於平均水平，視天然鑽飾為點綴日常生活的奢華配飾。而Z世代則是天然鑽石行業的未來，未來一年購買意欲達22%，購買率持續上升，消費金額佔比已升至16%。相比千禧一代，Z世代的購買動機更多元化，涵蓋婚嫁與送禮等場景。
另一方面，高收入家庭（月收入人民幣三萬元以上）則是天然鑽石市場價值的重要支撑。其單件天然鑽飾消費金額高出整體平均水平40%，且未來購買意欲是整體消費者的兩倍，更多出於非婚嫁和自購目的進行購買，尤其偏愛天然鑽石項鍊和耳飾。
渠道變革與品牌影響力：線下體驗服務至上，線上種草影響力倍增
中國天然鑽飾消費呈現出線上線下雙軌融合的新模式，門店體驗與社交媒體種草產品推薦缺一不可。報告指出，線下門店在售前諮詢與最終成交發揮關鍵作用，分別佔58%的售前諮詢以及40%的實際購買服務。值得關注的是，線上渠道在前期研究和消費者教育方面扮演著不可或缺的角色：51% 的消費者通過線上渠或社交媒體進行研究，該比例在婚嫁人群和一線城市消費者中更高（65%）。通過社交媒體和購物應用程式進行研究的消費者持續增加，推動線上銷售佔比實現倍增。
天然鑽石消費市場呈現顯著的品牌化趨勢，品牌影響力在消費決策中日益重要。資料顯示，2024年，品牌鑽飾在整體市場總消費金額中的佔高達98%。14%的消費者明確表示其購買決策受廣告影響，從看到廣告到完成購買的平均決策週期為29周。在數字營銷方面，社交媒體和直播平台的銷售貢獻分別佔比了9%和4%，抖音成為約三分之二消費者瀏覽珠寶內容的主要平台。
總結來看，在天然鑽石行業經歷結構性轉型之際，De Beers 集團發佈的《2025年中國鑽石購買研究報告》清晰描繪出一個充滿活力與韌性的中國天然鑽石消費市場格局。年輕一代與高收入群體正在重新定義天然鑽石的價值——它不僅是永恒愛情的象徵，更已成為珍貴的情感連結、個人重要時刻與日常風格表達的璀璨載體。展望未來，De Beers 集團將持續致力於洞察並引領天然鑽石的消費趨勢，進一步喚起中國消費者對天然鑽石的渴望並滿足其日益增長的多元化需求。
Hashtag: #DeBeersGroup #NaturalDiamonds #diamonds
https://www.linkedin.com/company/debeersgroup/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/DeBeersGroupOfCompanies
https://www.instagram.com/debeersgroup/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於De Beers 集團
De Beers 集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers 集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers 集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是De Beers 集團的核心策略，以此發展包括De Beers戴比爾斯（De Beers London）和Forevermark永恆印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。De Beers 集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers 集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。De Beers 集團致力於
的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。De Beers 集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 9 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 6 小時前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 2 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 13 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 12 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 14 小時前