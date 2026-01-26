專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
BeLIVING逼遷︱青聯否認對紀惠欠租 延期交樓 租戶聯署促賠償剩餘租期租金︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青年宿舍BeLIVING Youth Hub上周一(12日)起突然通知租客，須於2月內遷出宿舍，事件持續發酵，營運機構青年聯會(青聯)否認對業主紀惠集團欠租，亦將交樓日期延至3月31日。今日（26日）單位租戶組成關注組，發公開信批評營運方的說法矛盾，並提出兩點訴求，包括賠償租期內剩餘月份的租金，以及協助住戶「無縫接軌」搬遷到其他青年宿舍。
由27個單位住戶組成「權益關注組」向青聯發聯署信，就提早解約提出訴求。公開信代表Isaac表示，租戶在「死約」期間解約都要賠償給業主，同樣地，租貸方都應履行同樣的條款。故此向青聯提出要求賠償合約期內剩餘月份。他本人在去年5月1日續約，租期兩年，認為應獲賠償至今年４月的租期租金，目前獲青聯豁免了2、3月租金。Isaac表示，很多住戶都是去年才搬入BeLIVING，最早甚至10月、11月都有，這批住戶的影響就最大。
他又指，雖然青聯曾經表示會協助其他租戶尋找新地方，但只是Whatsapp提供其他青年宿舍的網站連結，並沒有實質協助。有住戶申請其他青年宿舍時反比「街客」更慢。雖然關注組已要求青聯提供實質支援，幫助住戶「無縫接軌」搬遷到其他青年宿舍。但以租戶Y小姐為例，她申請南昌匯時，雖然已經表明是Be Living遷出的租客，仍需等幾天才獲得約見，可是同日一對「街客」情侶可以即日接見。
要求青聯3日內回覆 升級向民青局申訴
關注組已將聯署信送交青聯，稱如對方3日內沒有回覆，關注組將進一步向民政及青年事務局、消委會和土地審裁處申訴。
青聯同日發新聞稿稱，根據與青年住戶簽訂的租務合約條款，倘業主需收回物業，營運機構需於在一個月前通知租客終止租務。青聯強調已履行合約精神，而且在一個多月的通知期之上，再延長多一個月至3月31日，以讓租戶有足夠搬遷時間。青聯去年8月已向業主表達想續租的意願，結束營運的原因是去年年底收到業主的正式書面通知，獲告知不被續約，又強調青聯亦沒有欠租。
民青局推出「青年宿舍計劃」，「BeLIVING Youth Hub」是計劃首個由酒店改建的青年宿舍，於2023年3月27日投入服務。該項目由銅鑼灣前旭日酒店改裝而成，合共提供約194個宿位，房間面積介乎176平方呎至324平方呎，月租最低3800元起。如果全部房間租出，估算每月可收到約107萬元的政府資助。
湯文亮曾稱青聯欠租 集團其後澄清
對於紀惠集團行政總裁湯文亮早前一度稱青聯欠租，該集團執行董事湯振傑及青聯主席蔡曜陽上周五（23日）在記者會澄清此說法不全面，指紀惠集團同意青聯先墊支維修和設施升級費用，再在租金作相應調整，雙方在租務事宜上持續溝通，相信很快有共識。《Yahoo新聞》已向紀惠及民青局查詢。
