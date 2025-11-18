Belkin 宣佈全球召回 3 款產品！香港受影響型號一覽 + 全額退款申請教學
知名配件品牌 Belkin 今日發出緊急公告，宣佈主動召回 3 款流動充電產品。官方指出，為確保消費者安全與產品最高品質，決定回收型號為 MMA008、BPB002 以及 PB0003 的產品。
經過香港官方確認，其中自動追蹤專業支架（MMA008）與 BoostCharge USB-C PD 行動電源 20K（BPB002）兩款型號在香港均有販售，受影響用戶可申請全額退款或換取更高價值的商店抵用金。以下為大家整理受影響型號特徵及申請退款的詳細步驟。
香港受影響型號辨識
請檢查手上的 Belkin 產品背面或底部的型號標籤（ Model Number ）：
自動追蹤專業支架（MMA008）
這是一款支援 Apple DockKit 的自動追蹤手機支架，具備 MagSafe 無線充電功能。通常用於視訊通話或內容創作，底座內含電池。
BoostCharge USB-C PD 行動電源 20K（BPB002）
容量為 20,000 mAh 的大容量行動電源，配備 USB-C 及 USB-A 接口，支援 30W PD 快充，備有黑色和白色。
( 註：另一款受影響型號 PB0003 並未在香港市場正式販售。)
補償方案：全額退款或 120% 抵用金
Belkin 已開設專屬召回網頁，受影響的消費者只需填寫表格即可處理。官方提供兩種補償選擇：
選擇 1：獲得產品購買金額的 全額退款。
選擇 2：獲得購買金額 另加 20% 的 Belkin.com 網上商店抵用金（ Credit ）。
申請連結：
官方回應：提升檢測標準 重建消費者信心
針對是次召回，Belkin 強調安全與品質一直是品牌的核心價值。官方在聲明中坦言：
安全與品質一直是 Belkin 的核心。我們深知召回並非易事，這意味著我們在此事件中未達到自身高標準。我們理解此舉可能影響消費者對我們的信任，因此在安全問題上，透明度至關重要。過去幾年，我們已加強品質檢測與測試，包括更換電池供應商及強化稽核流程，以防止未來產品出現問題。我們對目前市售的 Belkin 產品充滿信心。我們對安全與品質的承諾，歷經四十多年仍堅定不移。信任是累積的，而此刻正是我們提升標準的契機。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 5 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 7 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！Yahoo Food ・ 7 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 4 小時前
黃百鳴內幕交易案 控方呈證據指其提示胞妹於收購前買股
導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，昨日(17日)在東區裁判法院正式開審。控方指，黃百鳴於2017年收到1,000萬元「誠意金」後，向其胞妹黃潔珍轉賬共200萬元，指示她買入天馬影視(1326.HK)(現稱傳遞娛樂)的股票，更曾發送WhatsApp訊息指「明天低過0.2，盡買」；在此之前數月，黃潔珍並無買賣天馬影視股票的記錄，原本只持有410多萬股；但至2017年9月18日，其持股量已增至約670萬。AASTOCKS ・ 5 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
IG必追蹤香港男飛魚何甄陶！破紀錄奪全運金牌突破時刻
28歲的香港游泳代表何甄陶（Ian Ho）在2025年全運會男子50米自由泳決賽中創造歷史，以21.71秒的成績奪得金牌，打破自己保持的香港紀錄，更成為首位站上全運會游泳頒獎台最高位置的香港男泳將！這面金牌是繼何詩蓓的兩面金牌後，香港游泳隊在今屆全運會的第三金，也是何甄陶個人首面全運會金牌。 陽光帥氣的他，不時在個人IG分享日常，作為 香港男飛魚的他更擁有健壯身材，男女fans都為之瘋狂！ (IG @amph1b_ian ) 從美國回流的游泳之路 何甄陶在美國出生長大，父母均為香港人。他從五歲起在弗吉尼亞州黑堡開始接觸游泳運動，並於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀碩士課程。2018年，他選擇大學碩士休學，從美國回流香港，開始代表香港隊參加比賽。2019年加入香港游泳代表隊後，何甄陶專注於短距離自由泳項目，並屢次刷新香港紀錄。 (IG @amph1b_ian ) 奧運A標第一人的里程碑 何甄陶的游泳生涯充滿突破性時刻。2021年6月，他在香港長池游泳計時賽中游出21.97秒，刷新香港紀錄並達到東京奧運A標，成為繼張乾文、王敏超、李啟淦、方力申、符泳及謝旻樹後，香港男子泳手第七人征戰奧...men’s Reads ・ 14 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 4 小時前
比特幣市值暴跌6000億美元 三大引擎為何突然熄火？
曾被華爾街資本、政治背書與機構資金三大引擎同時點火的比特幣 (BTC) ，近期意外「熄火」，自上月突破 12.6 萬美元歷史新高後大幅跳水，一度回吐今年全部漲幅，直至周一 (17 日) 亞洲早盤才暫趨穩定。數據顯示，比特幣總市值已從上月高點暴跌約 6000 億美元。鉅亨網 ・ 22 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 21 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 天前
全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人
場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 4 小時前