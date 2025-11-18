Belkin 宣佈全球召回 3 款產品！香港受影響型號一覽 + 全額退款申請教學

經過香港官方確認，其中自動追蹤專業支架（MMA008）與 BoostCharge USB-C PD 行動電源 20K（BPB002）兩款型號在香港均有販售，受影響用戶可申請全額退款或換取更高價值的商店抵用金。以下為大家整理受影響型號特徵及申請退款的詳細步驟。

香港受影響型號辨識

請檢查手上的 Belkin 產品背面或底部的型號標籤（ Model Number ）：

自動追蹤專業支架（MMA008）

這是一款支援 Apple DockKit 的自動追蹤手機支架，具備 MagSafe 無線充電功能。通常用於視訊通話或內容創作，底座內含電池。

BoostCharge USB-C PD 行動電源 20K（BPB002）

容量為 20,000 mAh 的大容量行動電源，配備 USB-C 及 USB-A 接口，支援 30W PD 快充，備有黑色和白色。

( 註：另一款受影響型號 PB0003 並未在香港市場正式販售。)

補償方案：全額退款或 120% 抵用金

Belkin 已開設專屬召回網頁，受影響的消費者只需填寫表格即可處理。官方提供兩種補償選擇：

選擇 1：獲得產品購買金額的 全額退款。

選擇 2：獲得購買金額 另加 20% 的 Belkin.com 網上商店抵用金（ Credit ）。

申請連結：

按此前往 Belkin 產品召回表格

官方回應：提升檢測標準 重建消費者信心

針對是次召回，Belkin 強調安全與品質一直是品牌的核心價值。官方在聲明中坦言：

安全與品質一直是 Belkin 的核心。我們深知召回並非易事，這意味著我們在此事件中未達到自身高標準。我們理解此舉可能影響消費者對我們的信任，因此在安全問題上，透明度至關重要。過去幾年，我們已加強品質檢測與測試，包括更換電池供應商及強化稽核流程，以防止未來產品出現問題。我們對目前市售的 Belkin 產品充滿信心。我們對安全與品質的承諾，歷經四十多年仍堅定不移。信任是累積的，而此刻正是我們提升標準的契機。

