Belkin 推出 Nintendo Switch 2 專用充電盒亮相！內置螢幕即時顯示電量，外出打機必備｜CES 2026

在 CES 2026 的展場上，知名配件品牌 Belkin 為遊戲迷帶來驚喜，帶來專為 Nintendo Switch 2 而設計的全新充電盒 Belkin Charging Case Pro。這款配件不僅僅是保護殼，更針對次世代主機的電量管理與便攜性進行了深度優化。

內置智慧螢幕，電量一目了然

這款 Belkin 充電盒最引人注目的功能，在於其外殼嵌入了一個小型 LCD 螢幕。玩家無需打開盒子，即可透過螢幕直接查看內置行動電源與 Switch 2 主機的剩餘電量百分比。在 CES 2026 的實測中，充電盒內同時內建支架、12 個遊戲卡片的儲存空間、AirTag 暗格，不但可以把 Switch 2 立起來一邊充電、一邊進行遊戲！更是在特別適合長途旅行把遊戲中心帶出去，全套都能整齊收納。

支援快充與特大電池容量

根據 Belkin 提供的規格，這款充電盒內建了 10,000mAh 電池，支援 30W 快速充電能力，足以為內建 5,220mAh 電池的 Switch 2 提供額外約 2 倍的續航力。此外，盒子內部採用了防震襯墊與預留散熱空間，避免主機在充電過程中過熱。

如果你是經常攜帶主機出外的「航機型」或「通勤型」玩家，定價 100 美元的 Belkin Charging Case Pro 可能是你在 2026 年最值得投資的周邊之一。

Belkin charging case for the Switch 2: CES 2026 screen for checking battery life

Belkin Charging Case Pro

