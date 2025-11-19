黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Belkin iPhone 17 系列配件產品在港推出！防指紋防刮磁吸殼、首款 Qi2 25W 三合一無線充電
隨早前 iOS 26.1 實裝繁中版 Apple Intelligence 功能後，iPhone 17 功能全開吸引力更高；出機後想擁有最佳體驗的話，除原廠配件尚有其他優質品牌選擇，如早前在港正式推出的 Belkin iPhone 17 系列週邊產品。
Belkin iPhone 17 系列週邊產品，包括 SheerForce Grip Series iPhone 17 系列磁吸手機殼，其兼容 MagSafe 及 Qi2 無線充電，具達 2 米抗衝擊表現保護性強。
▲ SheerForce Grip Series iPhone 17 系列磁吸手機殼售 $199
SheerForce Grip Series磁吸殼手以抗黃抗刮物料製成，減少長時間使用陳舊化情況，實試 iPhone 17 Pro Max 版貼合機身、iPhone Air 版機底包覆感更勝原廠殼。
▲ 預留空間予 iPhone 17 Pro Max 大型鏡頭組
▲ 能全面包覆 iPhone Air 輕薄機身
同期品牌又推出 ScreenForce TemperedGlass 鋼化玻璃貼，包裝內附托盤方便對齊手機貼膜，抗菌塗層玻璃貼具達 15 倍同級產品防摔強度、2 片裝設計以茲備用。
▲ ScreenForce TemperedGlass 鋼化玻璃貼售價 $149
充電部份品牌新推出 UltraCharge Qi2 3合1 可折疊磁吸充電器 25W（WIZ037），為全球首款 Qi2 25W 認證系列，能最快 29 分鐘將 iPhone 由零充電至 50%。
▲ UltraCharge Qi2 3合1 可折疊磁吸充電器 25W （WIZ037）售價為 $899
▲ 展開後可同時為 iPhone、AirPods 跟 Apple Watch 作無線充電
▲ 包裝附設 45W 火牛
Mobile Magazine 短評：是次 Belkin 新品帶來保護性更強的 iPhone Air 機殼、UltraCharge Qi2 更方便果迷同時為 iPhone、AirPods 跟 Apple Watch 回復電量。
