Belkin iPhone 17 系列配件產品在港推出！防指紋防刮磁吸殼、首款 Qi2 25W 三合一無線充電

科技新聞網站《the Information》報道，美國AI初創Databricks Inc.正洽商以估值約1,300美元進行集資，突顯在行業泡沫憂慮下市場對AI工具供應商的興趣持續。 報道引述知情人士指，以三藩市為總部的Databricks計劃運用新資金以招聘人才及進行收購，但尚未就集資條款與投行簽約。如交易推進，公司估值將自9月對上一輪集資時躍升約30%。 Databricks是雲計算及數據軟件的大型提供商之一，該領域由甲骨文(ORCL.US)及Snowflake(SNOW.US)等龍頭企業主導。Databricks協助客戶利用由多個來源提供的複雜數據，分析及建立AI應用程式。Databricks表示，正瞄準交易類數據庫的新範疇，即保存及處理企業日常業務運作所產生的資料。 Databricks的軟件在其他雲平台上營運，如微軟(MSFT.US)的Azure及亞馬遜(AMZN.US)的AWS。隨著Databricks業務擴大，它開始與Snowflake及雲基建承包商如微軟等更直接競爭。(da/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前