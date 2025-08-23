Bella Hadid、Selena Gomez、朴敏英都在穿的美國鞋履牌子Vivaia是甚麼來頭？認識集環保、時尚、舒適於一身的Vivaia

▲ ELLE.com.hk

最近在歐美的時尚圈有一個鞋履品牌受到熱捧，就連時尚名人Bella Hadid和Selena Gomez都有穿着，到底這個來自美國的Vivaia品牌是甚麼來頭？一起來看看吧！

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

Vivaia是甚麼牌子？

Vivaia是一個來自美國的配飾品牌，以環保和可持續的產品特色見稱，因他們創新地使用回收塑料瓶製成的纖維，生產出時尚且功能性極高的鞋履和手袋。追求時尚之外，同時兼顧舒適及功能性，適合日常活動穿着。

▲ ELLE.com.hk

Vivaia官網

致力支持可持續發展

Viviaia使用的材料主要是回收PET膠樽和其他可再生資源，經過精心處理並改製成鞋面的紗線；由於這些鞋面是按形狀編織的。通常每雙鞋的製造需要使用6個膠樽瓶。而且品牌強調在生產過程中減少廢物及能源消耗，力求實現零廢物生產，致力減少時尚行業對環境的影響。

▲ ELLE.com.hk

Vivaia官網

而鞋底方面，他們採用了以甘蔗為原料的EVA，是一種可持續採購和生產的環保材料，無毒且可回收，非常適合製作鞋底，環保又舒適。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

不同時尚名人都穿着Viviaia

Vivaia在這些年嶄露頭角，不少時尚名人都被拍到穿着這品牌的鞋履，Bella Hadid則穿上了這對芭蕾舞德波鞋，緞布的面料和絲帶鞋帶平衡了型格和少女感。

▲ ELLE.com.hk

Diggzy

Bella Hadid最近被捕捉了穿着Vivaia的秋冬新作Sneakerina系列的Yancy鞋款，設計師巧妙融合70年代復古跑鞋靈感與芭蕾美學。鞋面採用Re-Nylon再生尼龍材質，輕盈柔韌，搭配輕薄鞋底，呼應裸足運動鞋風潮。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

同樣的鞋款，品牌亦推出了粉紅色，比起黑色更能突出緞面和絲帶的光滑質感。Amelia Gray Hamlin配搭了喱士長襪，更添浪漫氣息。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

Selena Gomez在IG story發佈過穿着Vivaia粗跟鞋的照片，雖然只是Story但已足以引起一眾時尚迷的回響！

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

Selena Gomez腳上的是這對Julie Arch，針織的構造能夠更貼服腳型，而且質地柔軟，一眾OL不怕會有磨腳跟的慘痛情況；加上粗跟能為任何優雅的服裝增添精緻的感覺，同時兼具穩陣易走的特性。

▲ ELLE.com.hk

Getty Images

朴敏英的機場穿搭中也穿上了Vivaia的尖頭露根粗跟鞋，腳跟的綁帶是可調節的，適合任何腳背，亦能確保所有人都能穿著舒適、時尚。透氣的針織鞋面在夏天穿着時十分清爽，不論上班或是休閑時間穿着都非常百搭。

▲ ELLE.com.hk

Getty Images

Julia Roberts腳上的是Melissa Boots！粗跟短靴是冬日的必備單品，通窿的針織鞋面依舊具備彈性透氣的特色，而且更加貼合雙腳，在腳裸部份塑造修長效果。

▲ ELLE.com.hk

Viviaia之所以越來越受歡迎，除了是因為品牌理念受人認同，更因為他們提供了時尚又易穿實用的通勤鞋履，一些不能穿波鞋的上班日子，穿上採用針織物料而製成的上班斯文鞋款，又是另一個選擇。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @vivaia_official

除了OL喜愛的通勤百搭鞋款，Vivaia亦推出了不少時尚風格的鞋履，例如是西部牛仔的印花麂皮靴，編輯推薦黑色款，配搭牛仔裙、或是圖中的卡其工裝裙都非常型格，在音樂節的大型派對上相信會非常吸睛。

推薦閱讀:

➤ 白鞋清潔方法推薦：白鞋變黃、鞋子變黃還有救？ 6個退黃防黃清潔白波鞋方法

➤ New Balance 2002R女生最強穿搭指南！元祖灰讓鞋迷鞋迷讚不絕口？

➤ HOKA ONE ONE 女鞋推薦 2025，街頭潮人愛鞋熱爆全球！







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





