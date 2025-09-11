BeOne Medicines榮獲BIOHK 2025「全球腫瘤創新領導獎」 致力響應「1+」政策 加速創新癌症療法落地

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月11日 - BeOne Medicines (百濟神州,簡稱BeOne)（納斯達克代碼：ONC；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤治療創新公司，今日於 BIOHK 2025香港國際生物科技論壇暨展覽上榮獲 「全球腫瘤創新領導獎（Global Oncology Innovation Leadership Award）」，以表彰其在推動全球腫瘤研究與治療領域的卓越貢獻。





(左一) 財政司司長陳茂波；(右四) BeOne Medicines台灣暨港澳地區總經理陳益雅

BeOne台灣暨港澳地區總經理 陳益雅 表示：「此次獲頒『全球腫瘤創新領導獎』，不僅是對BeOne全球研發實力的肯定，更激勵我們加快創新成果惠及香港在內的更多大灣區患者。目前，我們在港已提供三種新型癌症治療藥物，涵蓋BTK抑制劑、PD-1抑制劑及IL-6抑制劑。未來，我們將積極把握『1+』政策窗口，加速更多國際標準的自主研發藥物在港落地，讓癌症患者能更快、更廣泛地受惠。」



全球研發與創新實力

自2010年成立以來，BeOne秉持「攜手全球、根除癌症」理念，專注開發高質量且符合國際標準的自主藥物，加速創新癌症治療的可及性與可負擔性。迄今，BeOne已在全球45個國家及地區開展超過170項臨床試驗，建立起世界規模最大的腫瘤研發團隊之一，已有超過180萬名患者受惠於其研發成果。



多元管線 驅動全球影響力

BeOne的研發重點涵蓋血液腫瘤與實體腫瘤：



BTK 抑制劑 ：BeOne首款自主創新藥物，亦是全球唯一在慢性淋巴細胞白血病（CLL）和華氏巨球蛋白血症（WM） 1 兩大適應症中完成頭對頭臨床研究的同類藥物 ，迄今已在75個市場獲批，並於2023年榮獲瑞士蓋倫獎 (Prix Galien Switzerland) 2 的殊榮。

PD-1抑制劑 (免疫療法) ：目前已在香港獲批六項適應症，涵蓋非小細胞肺癌、食道癌與胃癌，未來更將 拓展至鼻咽癌等亞洲高發腫瘤。該藥物已於美國、歐盟、中國、日本等47個市場上市，並提交超過60項適應症審批申請，持續擴展全球覆蓋。

快速驗證策略 加速創新落地

BeOne具備穩健的研發實力和整合模式，已布局超過 40 項第三期或具註冊申請潛力的臨床試驗，並擁有 40 項以上處於臨床及商業化階段的研發資產。同時，在多平台技術上保持領先，包括 多特異性抗體 (Multi-specific Antibodies)、蛋白質降解藥物 (CDACs)與 抗體偶聯藥物 (ADCs)。



透過「快速驗証概念(PoC)」策略，BeOne聚焦具高度差異化與潛力的候選分子，已成功將20個分子藥物快速推進至臨床，並於六大州獲得監管批准，展現其卓越的研發速度與全球佈局。



全球佈局 強化可持續供應

BeOne擁有從研發、製造到商業化的完整產業鏈，並已在美國及中國建立三大生產基地。其中廣州基地佔地130萬平方呎，具備先進的大分子生物藥生產能力，成為香港在內的大灣區供應的核心樞紐，進一步確保藥物穩定供應並提升可及性。



作為全球前20大腫瘤專利領先的製藥公司3，2025年獲IDEA Pharma評選「全球十大最具發明力藥廠」4，BeOne將持續深耕血液腫瘤與實體瘤領域，以香港作為連結亞洲及國際的戰略橋樑，加快創新療法的研發與落地，攜手推動區域乃至全球癌症照護新格局。



香港生物科技協會主席于常海教授表示：「BeOne在創新藥物研發、全球市場佈局，以及顯著提升本地及全球癌症患者生活質素，充分展現其在腫瘤領域的領導地位。他們以嚴謹的科學研究為基礎，結合各市場的臨床需求與可及性考量，推動多項自主研發的創新藥物走向全球。BeOne的努力不僅代表科學上的突破，更體現出對癌症患者深切的深切關懷，與我們所頒授的『全球腫瘤科領袖獎』所推崇的人文精神高度契合。」



本材料目的在於向公眾傳遞疾病相關知識及醫藥前沿資訊，非推廣/廣告用途，不構成對任何藥物或對診療方案的推廣或推薦，亦不能代替醫療衛生專業人士意見，如有任何問題請向醫療衛生專業人士諮詢。





前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律中定義的前瞻性聲明，包括關於公司藥物改善患者治療結果、為更多患者提供更全面、更有效癌症治療方案的能力，以及在"關於百濟神州"標題下提及的百濟神州計畫、承諾、願望和目標。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果存在實質性差異。這些因素包括：百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的智慧財產權保護的能力；百濟神州依賴協力廠商進行藥物開發、生產、商業化和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發及保持盈利的能力；以及百濟神州在最近季度報告10-Q表格中"風險因素"章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。本新聞稿中的所有資訊僅及於新聞稿發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該等資訊。關於百濟神州更多媒體資源，請訪問www.beonemedicines.com.





關於BeOne Medicines

BeOne Medicines(百濟神州) 是一家註冊地位於瑞士的全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。通過在血液學和實體腫瘤領域豐富的產品組合，以及強大的自主研發能力和外部戰略合作，我們不斷加速開發多元、創新的藥物管線，致力為全球患者全面提升藥物可及性和可負擔性。在全球六大洲，我們擁有超過11,000人的團隊。



關於BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽是亞洲首屈一指的生物科技論壇和展覽會，旨在打造一個面向生物科技行業的協作平台，讓眾多行業領導者、創新者及參與者聚首一堂，共同推動生物科技的未來發展。BIOHK致力於推動生物科技領域的發展，不僅提供了一個展現技術創新的機會，還為希望拓展大灣區及中國大陸廣闊市場的企業提供了一個起步平台。通過結合教育講座、戰略合作機會和政府支持，幫助參與者推動重大進步，對全球健康和技術的未來產生深遠的影響。





