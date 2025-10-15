Beyonce撰文哀悼格林美得主好友D’Angelo

【on.cc東網專訊】曾勇奪4次「格林美音樂獎」的美國騷靈音樂傳奇男歌手D' Angelo，昨日因不敵胰腺癌而離世，終年51歲。他的好友美國流行樂壇天后Beyonce於社交網留言哀悼。

她分享與D' Angelo的黑白照並留言：「我們多謝你的美麗音樂、你的聲音、你的鋼琴程度、你的藝術造詣，你是新騷靈音樂的先驅，徹底改變了節奏與怨曲。我們永遠不會忘記你。」除了Beyonce之外，一眾歌手包括Doja Cat、Missy Elliot、Jill Scott與珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）都有留言哀悼Angelo。其中天后Doja Cat稱他是真正的騷靈之音啟發了現世代好多位傑出歌手。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】