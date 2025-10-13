Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
韓國天團Big Bang出身的T.O.P（崔勝鉉）終於要回歸歌手本業！ 這位以招牌「低音炮」Rap風靡全球的偶像，近日正式宣布將推出首張個人正規專輯，消息一出立即引爆全球VIP熱烈討論，更叫人期待的，是不知道下年的BigBang 歸演唱會會不會也看到他的蹤影？
自從2023年，T.O.P. 離開YG娛樂後，他成立個人公司，專注於藝術收藏家身份和演員工作。
今年他有份參與Netflix 《魷魚遊戲2》正式上架中，他於劇中飾演嘻哈歌手「薩諾斯」一角，雖然不少粉絲都對於T.O.P退伍第一部作品，就是國際關注的大作感到高興；但同時也有不少評論指摘劇組，指T.O.P過去曾涉毒，形象不太正面，不應由他來出演此角色。
於2017年爆發毒品醜聞，T.O.P在接受調查時承認，在2016年10月於自家住宅中，與練習生韓瑞希（함서희）一起分次吸食了大麻共四次，，最終他被判處有期徒刑10個月，緩刑2年，並罰款12,000韓元。法院考慮到他認罪態度良好，且是初犯，給予了緩刑。
作為韓國頂級天團BIGBANG的成員，T.O.P一直擁有極高的知名度。此事讓他長期建立的「藝術家」、「貴公子」形象瞬間崩塌。
醜聞發生之後，T.O.P暫停活動也再沒有與任何 BIGBANG 成員再度同框，事後更在媒體前公開表示：「我已經澈底和所有人斷聯，我帶給成員太多傷害，也擔心會因為自己又導致成員遭批評，我真的沒有臉再回去。」
雖然堅持不再與Bigbang扯上任何關係，但他沒有忘記自己曾經最後的音樂，他曾透露在過去閉關反省的期間，把想說卻無法說出口的話都放在音樂裡了。
日前他突驚喜宣佈，即將推出首張個人新專輯！據報導，T.O.P的新專輯已進入最終的製作階段，接下來將陸續進行 MV 拍攝與後期製作。
據指他的新歌MV 更邀請到曾擔任《魷魚遊戲》美術總監的蔡炅宣參與製作，同時更有指出新專輯有機會能在十月發行，期待低音炮T.O.P的正式回歸！
《今際之國的有栖3》好看嗎？一文解析遊戲伏筆+第四季可能性
