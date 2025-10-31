【 Big C 】雙11狂歡節 精選貨品 $11/3 件（即日起至11/11）

今期Big C雙11狂歡節精選貨品 $11/3件，包括HUSTER 啤酒、OKF 有氣飲品、KOKOLA指定口味餅乾/曲奇、ISnack 脆麵、固力果指定口味百力滋、BITEE脆脆條！另外仲有冲心推介泰象冷萃啤酒（490 毫升）$16/2罐、BENTO 泰國辣味魷魚系列 $20/3包、KORENO 韓式麵（115 克 x5 包）$40/2袋、HPP 泰國茉莉香米（5 公斤）$99/2包、GREEN HERB 青草膏 $22/2樽、PINNARA 有機茉莉香米潤肌修護面膜5片 $128/2 包面膜！

日期：即日起至2025/11/11

地點：全線Big C分店

