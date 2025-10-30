Bigme HiBreak S 配備彩色 E Ink 顯示屏、支援 LTE 及 Android 14

隨著 E Ink 設備的興起，像 Onyx 的 Boox Palma 2 和 P6 Pro 等品牌不斷推出新產品，而如今，知名的 E Ink 設備市場參與者 Bigme 宣佈推出其最新智能手機 HiBreak S。HiBreak S 提供兩種版本，分別是傳統的單色 E Ink 顯示屏（左）和 Kaleido 3 彩色 E Ink 面板（右）。無論選擇哪一款，顯示尺寸均為 5.84 吋，刷新率為 24Hz，並且具備 36 級可調色溫。

在解析度方面，單色顯示的分辨率為 1,440 x 720 像素，而彩色版本則降至 480 x 240 像素。Bigme HiBreak S 配備雙鏡頭，擁有 3,330mAh 電池，並運行 Android 14。兩款 HiBreak S 均支持 4G LTE 連接及雙 SIM 卡，並搭載了一款未具名的八核心處理器，搭配 6GB RAM 和 128GB 儲存空間。此外，還配有 500 萬像素的前置攝像頭及 1,300 萬像素的後置攝像頭。

廣告 廣告

以下是 Bigme HiBreak S 的主要規格：

規格 單色版本 彩色版本 顯示尺寸 5.84 吋 5.84 吋 顯示技術 單色 E Ink Kaleido 3 彩色 E Ink 解析度 1,440 x 720 像素 480 x 240 像素 RAM 6GB 6GB 儲存空間 128GB 128GB 電池容量 3,330mAh 3,330mAh 操作系統 Android 14 Android 14 前置攝像頭 500 萬像素 500 萬像素 後置攝像頭 1,300 萬像素 1,300 萬像素 價格 $249 / 約 HK$ 1,942 $279 / 約 HK$ 2,174

HiBreak S 提供黑色和白色兩種顏色選擇，無論是選擇單色版本還是彩色版本，均能在滿足不同需求的同時，體驗 E Ink 技術帶來的便捷與舒適。

推薦閱讀