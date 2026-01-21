寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
Bigo Live 第七屆年度頒獎盛典將於 2026 年在首爾閃耀登場
首爾，韓國 - Media OutReach Newswire - 2026 年 1 月 21 日 - 全球領先且發展迅速的社交直播平台 Bigo Live，擁有超過 6 億名用戶、遍佈 150 多個國家，隆重宣布旗下第七屆年度盛典「BIGO Awards Gala」即將登場。本次盛典將以「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」為主題，於 2026 年 1 月 23 日 (星期五) 於韓國首爾 KBS Hall 隆重舉行，表揚全球內容創作者在過去一年展現的熱情與創意。
今年頒獎盛典以「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」為主題，完美展現了整個活動的精神面貌，寓意着Bigo Live 創作者的光芒將照亮首爾。透過盛典向平台中傑出的創作者與家族致以最高敬意，將每一個時刻化為別具意義且令人難忘的慶典時光。首爾作為本屆 BIGO Awards Gala 的舉辦城市，正是因為這座城市象徵著創意、科技與文化的交匯之地，完美展現出平台所擁有的國際化社群活力。
這場眾星雲集的頒獎盛典將吸引超過 1,200 位包括亞洲、歐洲、中東、南北美洲及非洲的全球嘉賓。活動將以紅地毯儀式揭開序幕，率先展現盛典的活力與熱情。
Bigo Live 發言人表示：「首爾充滿活力的城市氛圍，正好為我們 2026 年的頒獎典禮提供理想背景。SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS 不僅僅是一個主題，更象徵著我們的創作者以無限才華與熱忱，為平台注入光芒與活力。能夠在這座充滿活力的城市迎來全球社群，一同見證他們的輝煌成就與深厚羈絆，我們深感振奮。」
本屆盛典將隆重表揚超過 200 位內容創作者及其家族，感謝他們於過去一年展現的傑出貢獻。獲獎者將獲頒專屬獎座及應用程式內獎勵，而部分傑出得主更有機會登上江南知名媒體區的數位廣告板面，在平台以外獲得更多曝光機會。
當晚亦將呈獻多元化的精彩表演，從現場音樂到國際藝人帶來的樂隊演出，其中包括南韓女子組合FIFTY FIFTY及tripleS的驚喜登場，為觀眾帶來沉浸式的視聽體驗，呈現國際創意共鳴的節奏魅力。
隨着夜晚氣氛漸入高潮，Bigo Live 亦將推出一套以可愛吉祥物「迷你恐龍」為主題的獨家盲盒收藏系列，為當晚增添驚喜亮點。
世界各地的觀眾亦可透過 Bigo Live 的 Music Live House 頻道 (Bigo ID：music) 及官方網站 Bigo.tv，收看 2026 年 BIGO Awards Gala 的全球直播。直播將於當地時間下午 3 時 (GMT+9) 由紅地毯環節開始，並於晚上 7 時 (GMT+9) 正式進入頒獎典禮。直播間觀眾更可於當晚為自己最喜愛的內容創作者及家族投票，角逐三個特別獎項：「最受歡迎主播」、「最受歡迎家族」及「GALA 之星」。
若想與全球觀眾一同參與 2026 年 BIGO Awards Gala 盛典，請立即下載 Bigo Live 應用程式或造訪官方網站。欲知活動最新消息，請追蹤 Bigo Live 的 Facebook 及 Instagram 官方社交平台。
Hashtag: #BigoLive #BIGOAwardsGala2026
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Bigo Live
Bigo Live 為全球增長速度最快的社交直播平台之一，致力為用戶提供即時互動空間，讓他們分享生活、展現才華，並與來自世界各地的觀眾交流。Bigo Live 擁有超過 6 億註冊用戶，服務遍及 150 多個國家。平台於 2016 年 3 月正式推出，由總部設於新加坡的 BIGO Technology 擁有。
新聞稿由客戶提供
