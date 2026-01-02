Bill Gates 支持的風能初創公司 Airloom 將於 CES 展示新型風力渦輪設計應對 AI 數據中心電力需求

人工智能的迅速擴展正將電力需求推向新高，而這種壓力遠不止於伺服器架。隨著超級規模數據中心的增多，公用事業公司警告社區可能面臨電網緊張和更高的電費。在這樣的背景下，一家由比爾·蓋茨支持的美國風能初創公司 Airloom 正在推進一種替代的渦輪機設計，該設計相信能夠以更快和更低的成本提供可靠的電力。該公司計劃在 2026 年的 CES 展示其進展，這項技術吸引了人們的注意，可能成為應對 AI 驅動的數據中心繁榮的能源解決方案。

數據中心加劇了能源辯論，因為 AI 工作負載需要巨大的持續電力，將數據中心變成現代經濟中最大的電力消費者之一。這一激增引起了對資源使用、電網穩定性和長期能源安全的擔憂。多個地區的公用事業公司已經發出警告，這些設施增長的需求可能會轉化為居民和工業客戶的更高成本。隨著政策制定者和公司尋求更清潔和可擴展的電力來源，風能始終是一個關鍵選擇。然而，傳統風力渦輪機面臨與尺寸、成本、土地使用和長期部署時間有關的挑戰。這些限制減緩了降低風能平準化成本的進展，尤其是在供應鏈收緊和合適地點變得愈加難以獲得的情況下。

Airloom 正在嘗試通過一種徹底不同的結構來繞過這些限制。該公司並不使用高耸的水平軸渦輪機，而是採用一種低型系統，約高 20 至 30 米（66 至 98 英尺）。該設計特徵一個可調節翼的環，沿著軌道運行，從視覺上看更接近過山車而不是傳統風車。當這些翼移動時，能以與傳統葉片相同的方式發電。根據該公司的說法，這種方法使用的質量少 40%，而能夠提供相同的能量輸出。該結構還依賴 42% 更少的零件和 96% 更少的獨特組件。這些減少旨在簡化製造和維護，同時降低整體成本。該公司表示，這種精簡的設計使項目能夠在一年內部署，而傳統渦輪機的時間可長達五年。整體而言，該公司估計其系統可以比標準的水平軸風力渦輪機快 85% 部署，並且成本低 47%。

在 6 月，Airloom 開始了其試點項目的建設，以測試並驗證其技術在現實條件下的表現。建設目前正在進行中，設施旨在確認性能數據，如功率曲線，同時完善操作和維護流程。全面建設預計將在計劃於 2027 年的商業演示之前完成。雖然無法在 CES 展上展示一個運行中的風能裝置，但這家初創公司將在活動中展示其工程概念和結果。它計劃利用這個全球科技舞台，強調替代風能設計如何支持包括 AI 基礎設施在內的能源需求高的行業，而不會對當地社區造成額外壓力。

除了成本和速度外，該公司的緊湊和模塊化渦輪機還開啟了傳統風電場難以到達的地點。這一系統可在低風速地區、偏遠島嶼、山區以及軍事基地或機場等限制區域安裝，因為大型旋轉葉片在這些地方不切實際。這些渦輪機由可大規模生產的美國開發組件製成，減少了與運輸和安裝相關的後勤障礙。這種靈活性有助於在能源獨立成為戰略優先事項的情況下解鎖新的國內風能潛力。與此同時，Airloom 也在探索海上風能應用、與國防相關的用途以及災難救援場景。

