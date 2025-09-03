69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？
這次Bill Gates登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，吸引了全韓國，甚至是全球很多觀眾的目光，節目在韓國的收視率達6.0%，位居同檔期第一。製作單位亦精心地將訪問場景打造成「Bill Gates辦公室」的模樣，還原其工作環境，包括書架與科技展品都有用心參考，期望令Bill Gates有著沉浸式的訪問體驗。
Bill Gates分享慈善理念與財富分配，公開捐出99%的財富原因
Bill Gates在節目中分享他長年秉持的信念：不將巨額財富遺留給子女，而是將99%個人財產投入慈善。通過BillMelinda Gates基金會，他致力於解決全球貧困、疾病（如痢疾與瘧疾）、氣候變化、教育不平等問題，強調：「財富的真正價值，不是在身上，而是在於能幫助多少生命變得更好。」他計劃在2045年前捐出99%的財富，願意帶頭將巨額資產投入這些領域，盼啟發更多富豪與企業參與，共同創造更均衡的世界。
Bill Gates分享自己對成功的看法
當主持人劉在錫問及Bill Gates對於「成功秘訣」時，他謙虛地回應：「自己是世界上最幸運的人°」他不將成就歸功於天賦或勤奮，並指出熱心公益的父母對他影響深遠，特別是母親曾諄諄教誨：「當你擁有得越多，就必須承擔更多責任與義務。」這句話至今仍是其人生至關重要的座右銘。
Bill Gates愛吃快餐，手機是用三星摺疊機
關於財富與成功的看法，相信Bill Gates都經常有分享。至於Bill Gates私下的模樣與興趣又是怎樣呢？劉在錫與曹世鎬也跟Bill Gates聊到大眾會有興趣想知Bill Gates的問題，這位「前首富」也暢談了一些生活點滴，坦言自己最愛的美食是「漢堡與薯條」，簡單的美式快餐可以為他帶來滿足感。再有趣一點是，他透露自己其實是使用「三星摺疊機」，還補充說：「這是李在鎔會長送我的，所以我沒花錢」，逗得現場哄堂大笑。
