Billie Eilish舉行演唱會被粉絲襲擊 執法部門介入

【on.cc東網專訊】現年23歲美國流行樂壇天后Billie Eilish前晚於美國邁阿密舉行演唱會，表演期間她被一名男fans襲擊。

有在場觀眾拍下Billie遇襲時經過，片中當時她落台與fans近距離接觸，期間她被一男fans強行拉扯將她撞向觀眾的鐵欄，Billie即時跌在地上。她掙扎後即離去，見到當時她的樣子好嬲。之後那名男fans被保安人員制服在地上並將他帶離現場。事後邁阿密執法部門亦回應事件並證實該名人士事後被趕出場館，不過並未有人報案因而未對他作出起訴。

