Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

Billion C & C Limited創辦團隊的前身是Karlson C & C Limited，建基於80年代未，穩健牢固於室內設計工程界行內接近40年。最初開始時服務包括豪華住宅、府第別墅、各國特式餐廳、食肆及商店設計，業務更涵蓋美國、新加坡、馬來西亞、泰國、杜拜、大中華等地。於2014年更在香港聯合交易所創業板掛牌上市。

及後再創辦的Billion C & C Limited，現更擁有一般承建商牌照。從2005年起涉及商廈改裝酒店、工廈改裝酒店、住宅改裝酒店、A&A Works，完成多達接近30宗酒店工程，包括設於酒店內的酒吧、粵式餐廳、日本餐廳、泰式餐廳、越南餐廳、自助餐及西餐廳等；亦完成超過4,000多間客房，其中包括尊貴休閑套房、總統套房等。

Billion C & C Limited近年因應市場需求，由Harrow School哈羅國際學校、香港體育學院、珠海書院以至必嘉街學生宿舍亦是出自其手筆。尤其紅磡蕪湖街酒店工程項目最具代表性，先為客戶建設營造酒店客房，成功取得酒店牌照，之後再改造為都會大學的學生宿舍。

Billion C & C Limited由於一直與客戶及建築師合作，熟悉本港建築物條例，擁有豐富工程營運經驗的本地團隊，公司能掌握工程時間、工程成本、市場變化、客戶需求等，絕對是香港締造學生宿舍的先驅、市場的資深工匠。

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程





靈活應對市場需求轉型

Billion C & C Limited設計總監Anthony Tsang表示：「我們過去完成了不少學生宿舍項目，將住宅轉化為學生宿舍。該項目為恒基地產旗下物業改建單位，以應對來港內地留學生日益增加的住宿需求。」

他續指，公司過往以酒店室內設計工程為主，但因近年酒店市場面臨挑戰，業務策略亦隨市場變化作出調整：「酒店設計曾是我們的核心業務，但市況轉變後，學生宿舍的需求明顯上升，特別是來港升學的內地學生持續增多。我們希望未來能更專注發展這一領域，提供更多高質素的學生宿舍設計與工程方案。」

位於紅磡「必嘉坊·曦匯」的學生宿舍項目工程



將酒店經驗帶到學生宿舍

隨著市場需求轉變，雖然酒店與學生宿舍同為居住空間，皆設有獨立房間與洗手間，但在設計細節上，兩者需求大不相同。他指出：「學生宿舍通常需要容納更多住戶，且多為來自不同背景的學生共同生活，因此對個人空間與私隱性的要求更高，同時更多著重功能性。」

因此，團隊在設計時會特別考慮每位學生的獨立空間安排，例如確保每人擁有專屬的書桌、床位與衣櫃，讓住戶在共享空間中也能擁有屬於自己的私人角落，進一步提升居住的舒適度與安全感。







專業團隊確保高效流程

Billion C & C Limited憑藉多年專注酒店設計與工程的經驗，在處理學生宿舍項目時，於消防申請、HAD申請及酒店牌照申請方面具備更高效率與操作優勢。「我們熟悉酒店改裝流程，對學生宿舍所需的相關牌照要求也有深入了解。例如學生宿舍通常需申請酒店牌照，因為該類牌照容許更高的入住人數。我們能協助業主更有效率地完成整個申請程序。」

Billion C & C Limited擁有一支合作長達接近40年的香港資深匠師團隊，所有工程均由內部團隊親自執行。這種與匠師之間長期建立的默契與互信，不僅大幅提升溝通效率，更能有效縮短施工時間，同時確保完工品質達到最高標準。Anthony強調，團隊多次為客戶快於要求時間完成裝修工程，其中曾為中旅社酒店進行裝修工程，僅耗時三個月便完工，施工速度比一般工程公司快出數倍，充分展現公司在工程管理上的卓越效率及誠信。







Billion C & C Limited為確保學生宿舍的持久耐用性，並減少業主未來的維修成本，特別在國內設立專業採購團隊，嚴格把關建材品質。他補充：「相比短期住宿的酒店，學生宿舍屬於長期居住空間，因此對用料的耐用度要求更高。我們在選材上特別講究，確保每項設備與家具都能應付日常長時間使用，提升整體使用體驗與空間壽命。」

Billion C & C Limited憑藉豐富的行業經驗及資源專業團隊，持續為香港的學生宿舍市場提供最優質的設計與工程服務，成為學生宿舍工程專家。

Billion C & C Limited無論於工程效率、建材品質，還是空間設計的實用性，均以專業實力贏得市場信賴，為學生打造舒適、耐用的理想住宿環境。



Billion C & C Limited

Tel：+852 2710 9733

Website：https://www.billioncnc-home.com

WhatsApp：+852 6998 9324

Room A, 10/F, Tontex Industrial Building, 2-4 Sheung Hei Street, San Po Kong, Kowloon

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

紅磡蕪湖街香港都會大學學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

位於紅磡「必嘉坊·曦匯」的學生宿舍項目工程

Billion C & C Limited將酒店升華、優化學生宿舍，成為學生宿舍設計及工程專家

位於紅磡「必嘉坊·曦匯」的學生宿舍項目工程

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】