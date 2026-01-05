「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」特別影片搶先公開

卡普空有限公司宣布，已搶先公開「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」的特別影片。

音樂會將於 2026年3月7日(六)・8日(日) 兩天，在大宮Sonic City大廳舉行。

特別影片中，系列作品配樂師們暢談了他們對音樂會演奏曲目的心境。

「惡靈古堡」30週年紀念音樂會特別影片搶先公開！

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」是紀念惡靈古堡系列30週年週年而舉辦的特別管弦樂音樂會。

系列歷史中點綴著的眾多名曲，將透過管弦樂團的現場演奏重現輝煌。

本次公開之特別影片僅限 「惡靈古堡大使計劃」註冊者 觀看。

影片中，包含最新作「惡靈古堡 安魂曲」在內的歷代作品配樂師們悉數登場，暢談對音樂會演奏曲目的熱切心境。

能深入了解樂曲蘊含的主題與製作幕後故事，是粉絲必看的精彩內容。

預售票抽籤現已開放！

座位類型和票價

音樂會門票的「大使限定附贈S區座位」將附贈當日於會場可兌換之限定商品作為特典。

此外，票券的優先抽籤販售將以「惡靈古堡大使計劃」註冊者為對象，受理申請至 2026年1月18日(日)為止 。

凡是喜歡「惡靈古堡」的玩家皆可免費註冊。

大使限定附贈S區座位: ¥18,000(含稅)

S區座位: ¥11,000(含稅)

A區座位: ¥10,000(含稅)

所有票券均以電子票券形式發行，學齡前兒童不得入場。

詳情請參閱BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts 官方網站，或是官方X(@BHRE30thCon)。

BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts 公演概要 2026年3月7日(六) 晚場公演 18:30開演 (17:30開場)

2026年3月8日(日) 午場公演 13:30開演 (12:30開場)、晚場公演 18:30開演 (17:30開場) 大宮Sonic City大廳 大使限定附贈S區座位: 18,000日圓(含稅)

S區座位: 11,000日圓(含稅)

A區座位: 10,000日圓(含稅) 對象: 惡靈古堡大使計劃註冊者

受理期間: 2025年12月22日(一)17:00～2026年1月18日(日)23:59

中獎確認及付款: 2026年1月24日(六)13:00～1月27日(二)21:00

數量限制：每份申請最多4張 特典商品將於活動當日於會場兌換

學齡前兒童不得入場

僅提供電子票券 註冊方法: 完成CAPCOM ID註冊後，請從專用頁面進行註冊