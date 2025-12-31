Biong Biong 地球娛樂室「宇宙士多」香港快閃店熱鬧登場

香港潮流玩具迷有福了！Biong Biong 地球娛樂室的「宇宙士多」快閃店即將在 AIRSIDE 閃亮登場，這次活動把超可愛的 Biong Biong 世界變成一個充滿驚喜的宇宙小商店，讓大家近距離接觸一系列的藝術玩具。

現場不只展示 Biong Biong 的 PD、F 系列和 MEA 等熱門款，還有限量「Egg is Coming」蛋仔公仔等你搶。快閃店設計得像個宇宙士多，滿滿的手辦、雕塑和藝術作品，從 Stitch 到 Disney Art Toy，應有盡有，絕對是玩具控的朝聖地。

現場更有 KKPP T-shirt 等周邊商品，第一件只需 $300 ，第二件 $250 ，第三件起 $99 超划算；還有 Biong Biong Agent-F 只需 $139 ，入手門檻超低。URDU 作為 Art Toys Sculpture 和 Art Piece 的專家，背後有 Beast Kingdom 支持，過去參與過 Complex Con、Designer Con 和 Wonder Festival 等國際展，品牌 IP 包括 Plant Alien、Fuwa Fuwa、Alpaca Bun Mie Bun 和 BB Luga，個個都萌到爆。









【Biong Biong 地球娛樂室「宇宙士多」香港快閃店】

2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 1 月 13 日

上午 11:00 - 晚上 9:00

香港啟德 AIRSIDE 商場 G015 號鋪