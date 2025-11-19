Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起

來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。

立即查看CATALOG網店優惠頁

Birkenstock文青／型格／斯文穿搭都一拍即合

Birkenstock的穿搭可塑性非常大，不論是文青風、型格，抑或斯文穿搭都一拍即合。大家未知可以如何配襯的話，不妨參考下Birkenstock官方Instagram，可以帶給大家不少穿搭靈感。如果想斯文得來又帶點休閒感，可以上身著長袖衫，下身長裙或長西褲，顯瘦又顯腿長。

Birkenstock涼鞋半價起！尺碼指南必看

最近CATALOG網店突發推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中大熱的包頭拖鞋、經典粗帶拖鞋等都有平。以Arizona粗帶涼鞋為例，原價$800減至$559，相等於7折入手；而至抵買一定是Arizona EVA涼鞋，5折後只需$229就買到，色彩繽紛看到都覺得開心。Yahoo購物專員掃視一輪後，見到不少熱賣款Boston的碼數都賣得好快，大家有心水款記得手刀購買！

此外，Birkenstock網上買鞋不知道尺碼如何選擇嗎？Yahoo購物專員也有網購Birkenstock的經驗，跟大家分享，只需要選擇平時運動鞋的尺碼就可以，不需要額外買大一碼。

Arizona Vegan

特價：$569｜ 原價：$950

SHOP NOW

Arizona Vegan

Arizona

特價：$559｜ 原價：$800

SHOP NOW

Arizona

Arizona

特價：$559｜ 原價：$800

SHOP NOW

Arizona

Arizona EVA

特價：$229｜ 原價：$450

SHOP NOW

Arizona EVA

Boston

特價：$949｜ 原價：$1,350

SHOP NOW

Boston

Boston

特價：$949｜ 原價：$1,350

SHOP NOW

Boston

Boston EVA

特價：$359｜ 原價：$600

SHOP NOW

Boston EVA

Florida Bs

特價：$559｜ 原價：$800

SHOP NOW

Florida Bs

Catalina BF

特價：$539｜ 原價：$770

SHOP NOW

Catalina BF

