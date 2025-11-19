四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起
CATALOG網店推出Birkenstock限時半價優惠，當中有近50款人氣涼鞋有平，即看內文：
來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Birkenstock文青／型格／斯文穿搭都一拍即合
Birkenstock的穿搭可塑性非常大，不論是文青風、型格，抑或斯文穿搭都一拍即合。大家未知可以如何配襯的話，不妨參考下Birkenstock官方Instagram，可以帶給大家不少穿搭靈感。如果想斯文得來又帶點休閒感，可以上身著長袖衫，下身長裙或長西褲，顯瘦又顯腿長。
Birkenstock涼鞋半價起！尺碼指南必看
最近CATALOG網店突發推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中大熱的包頭拖鞋、經典粗帶拖鞋等都有平。以Arizona粗帶涼鞋為例，原價$800減至$559，相等於7折入手；而至抵買一定是Arizona EVA涼鞋，5折後只需$229就買到，色彩繽紛看到都覺得開心。Yahoo購物專員掃視一輪後，見到不少熱賣款Boston的碼數都賣得好快，大家有心水款記得手刀購買！
此外，Birkenstock網上買鞋不知道尺碼如何選擇嗎？Yahoo購物專員也有網購Birkenstock的經驗，跟大家分享，只需要選擇平時運動鞋的尺碼就可以，不需要額外買大一碼。
Arizona Vegan
特價：$569｜
原價：$950
Arizona
特價：$559｜
原價：$800
Arizona
特價：$559｜
原價：$800
Arizona EVA
特價：$229｜
原價：$450
Boston
特價：$949｜
原價：$1,350
Boston
特價：$949｜
原價：$1,350
Boston EVA
特價：$359｜
原價：$600
Florida Bs
特價：$559｜
原價：$800
Catalina BF
特價：$539｜
原價：$770
