Birkenstock 1774 「蝴蝶結涼鞋」太美了！超快賣斷，可愛氣質細節叫人心動

Birkenstock 1774這個品牌，其涼鞋在近年特別是Gen Z界都相當流行。涼鞋單穿又可，穿著襪子配搭又好看，不論密頭抑或露腳趾款都各有捧場客。品牌近期就來出大招，以細節來迷倒時尚迷，推出一款「Florida Smooth Leather」，將扣子換上蝴蝶結，這可愛細節超讓人心動！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

這款Birkenstock 1774「Florida Smooth Leather」，以經典Florida涼鞋為基底的高端之作。鞋子以1920年代柏林新藝術風為靈感，融合奢華與舒適，完美詮釋法式優雅與現代隨性，隨性浪漫，穿上腳後變身法式優雅ICON！涼鞋融入可拆卸紡織蝴蝶結與精緻1774扣，穿上腳瞬間氣質飆升，細節控無法抗拒！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

現在官網都幾乎斷碼，相當搶手，想要入手的話，可能要在門店尋問，或是如果你的腳板本身可以穿到大碼數，那就注定這涼鞋是印著你的名字，是屬於你了！

SHOP NOW

「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件深藍CHANEL冷外套變身「貴族校園Boy」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場

44歲宋智孝「罕見解放」！親自上陣拍自家內衣廣告，粉絲大呼：立刻下單！

F1電影掀「賽車外套」熱潮，連Rosé、Jennie都愛穿！4折起入手5大百搭熱賣款