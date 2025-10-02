Birkenstock 1774「蝴蝶結涼鞋」太美了！超快賣斷，可愛氣質細節叫人心動

綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
Birkenstock 1774這個品牌，其涼鞋在近年特別是Gen Z界都相當流行。涼鞋單穿又可，穿著襪子配搭又好看，不論密頭抑或露腳趾款都各有捧場客。品牌近期就來出大招，以細節來迷倒時尚迷，推出一款「Florida Smooth Leather」，將扣子換上蝴蝶結，這可愛細節超讓人心動！
這款Birkenstock 1774「Florida Smooth Leather」，以經典Florida涼鞋為基底的高端之作。鞋子以1920年代柏林新藝術風為靈感，融合奢華與舒適，完美詮釋法式優雅與現代隨性，隨性浪漫，穿上腳後變身法式優雅ICON！涼鞋融入可拆卸紡織蝴蝶結與精緻1774扣，穿上腳瞬間氣質飆升，細節控無法抗拒！
現在官網都幾乎斷碼，相當搶手，想要入手的話，可能要在門店尋問，或是如果你的腳板本身可以穿到大碼數，那就注定這涼鞋是印著你的名字，是屬於你了！
