Bitcoin 挖礦產生的熱量可否用於家庭供暖？新產品在 CES2026 上亮相

隨著比特幣挖礦產生的熱量被重新利用於家庭和溫室的構思已經討論了幾年，現在有工程師開始將這些想法付諸實行，並逐漸將其轉變為實際產品。在最近結束的 CES2026 展會上，Superheat 推出了一款水加熱器，這款設備實際上就是一台比特幣挖礦機，除了加熱水外，還能作為一項附加收入的來源。雖然其成本高於標準水加熱器，但 Superheat 的 H1 不僅能支付裝置的費用，還能隨著比特幣價值的上漲，為用戶帶來額外收益。

這款設備的工作原理與比特幣的運作方式密切相關。比特幣作為一種加密貨幣，通過維護其交易的公共記錄——區塊鏈來運行。要將交易添加到區塊鏈中，必須完成計算密集的工作，這通常被稱為「工作量證明」，並因此獲得比特幣獎勵。隨著比特幣的估值隨年增長，挖礦已成為一個經濟上吸引人的機會。隨著區塊鏈的擴大，挖礦變得越來越困難，促使挖礦者使用先進的計算基礎設施來獲取獎勵。這些基礎設施會產生大量的熱量，而這部分熱量被部分人提議用來加熱家庭或溫室。

Superheat 在其加熱器中顛覆了傳統觀念，將挖礦操作作為主要功能，而加熱的水則可用於加熱家庭或辦公室。這一構思是否聰明，還是毫無意義？Superheat 並不是唯一一個在這方面進行實驗的公司。其他公司已經將挖礦基礎設施產生的熱量與區域供熱系統連接，幫助超過 80,000 人保持溫暖，或在溫室中種植番茄甚至鬱金香。

從表面上看，這似乎是一個聰明的解決方案。原本會被浪費的熱量現在得到重新利用。即使不考慮比特幣的價值，這種做法也能幫助人們減少取暖費用，並降低對通常用於加熱的化石燃料的依賴。然而，比特幣的批評者認為，這些熱量根本不應該被產生。比特幣挖礦極其耗能，已經對電網造成壓力。此前，Interesting Engineering 報導了中國的加密貨幣打壓行動，旨在減少極端的能源需求。此外，比特幣挖礦所消耗的能源主要來自燃燒化石燃料。

在取暖方面，許多國家使用天然氣，這是一種比電網供應的電力便宜得多的選擇。即使熱量免費提供給客戶，其產生的成本仍然較高。隨著區塊鏈技術變得越來越複雜，挖礦基礎設施也需要升級。雖然這對於大規模的挖礦中心是可行的，但在個人層面上，經濟效益並不理想。如果挖礦硬件變得過時，個別用戶該如何處理？是否需要再次購買水加熱器？如果芯片故障，還有什麼取暖選擇呢？

這種方法的未來也緊緊依賴於加密貨幣的命運。如果立法機構決定在某個國家禁止比特幣挖礦，那麼用戶是否會被迫停止加熱家庭呢？雖然技術上可以輕鬆地重新利用挖礦熱量，但在用戶將其納入日常生活之前，仍然需要解答許多問題。

