BL劇集推介2026｜香港「強制愛」雙強對決《吾岸》、韓國尺度極限《漲潮時接吻》

如果你都係 BL 劇的 fans，你們就絕對不能錯過！因為串流平台 GagaOOLala 將同步上架兩部暗黑系虐戀影集——香港製作《吾岸》與韓劇《漲潮時接吻》，兩部作品皆以「強制愛」、「權力支配」為核心主題，承襲《逆愛》、《垂涎》與《格雷的50道陰影》的暗黑風格，勢必掀起年度話題高峰！





港產《吾岸》：泰國財閥與華裔精英的禁忌糾纏

改編自知名作家蘇二兩百萬人氣小說的《吾岸》，以泰國財閥與禁忌戀情為背景，講述泰國財閥三少爺樊霄（雲旗飾演）與中國藥企高階主管游書朗（郝熠然飾演）之間「極端控制慾攻 VS. 人間清醒受」的世紀對決。樊霄是典型的「白切黑」霸總角色，冷峻陰鬱，將愛情視為一場遊戲與獵殺；而游書朗則理性克制、外冷內熱，做事周全卻敢愛敢恨。兩人因一場追尾車禍相遇,樊霄因童年陰影將游書朗的真摯視為偽善，點燃了戲謔與控制對方的慾望，甚至利用投資權力干預游書朗的公司項目，讓對方事業與尊嚴都成為這場強制愛遊戲的籌碼。​

劇集還佈局了充滿危險氛圍的三角關係——陳建宇飾演的陸臻是游書朗的年輕戀人，象徵純粹與衝動的愛，讓樊霄不斷在嫉妒中宣示主權。 三人的關係如四面佛般共存：慈悲、冷漠、懺悔、慾望，彼此都是對方的信徒與囚徒。劇集結合泰國財閥的神秘陰狠與華裔精英在曼谷商界的權謀鬥爭，將慾望拍得壓抑、將救贖拍得疼痛，質感與戲劇性遠超一般 BL 劇。 故事終章將迎來徹底救贖，樊霄必須付出巨大代價才能踏上「追愛火葬場」，重新贏回愛人的心。​





韓劇《漲潮時接吻》：韓版《格雷的50道陰影》禁忌來襲

被譽為「韓國首部以強制愛為題材的 BL 劇」的《漲潮時接吻》，以「契約—支配—救贖」三重暗黑設定，將財閥少爺、強制愛與 BDSM 禁忌元素完整串聯。故事從一份殘酷的「陪伴契約」開始，冷峻的財閥二代韓載勳（支配者）要求為母籌措醫療費的藝術生金海俊（被支配者）簽下關係不對等的包養合約，兩人在海邊別墅展開同居生活。載勳以強勢的吻宣告對身體的所有權，更施以獨特的「冰塊懲罰」，將疼痛與安撫的炙熱之吻結合，打造兩人專屬的親密印記。​

載勳的控制慾無孔不入，甚至跟蹤海俊的社交圈並低語警告：「你的社交圈，歸零。你只需要我。」 然而關係雖始於交易和屈辱，隱藏的溫柔牽絆也漸漸萌芽——海俊首次主動為載勳泡熱巧克力，觸碰了載勳隱藏的孤獨；當潮水高漲，載勳也首次流露脆弱，坦言害怕失去。兩人在支配與服從中一步步走向依賴，載勳掌控一切來掩蓋孤獨，海俊則在被支配中尋找被看見。劇集採用短集數設計（每集約10分鐘，共10集），情節緊湊、情感張力集中，大量運用夜色、海邊別墅的孤寂感及室內光影對比，打造高品質暗黑愛情劇氛圍。​





兩部作品將於11月15日在 GagaOOLala 每週六上架，《吾岸》聚焦泰國財閥與華裔精英的商戰愛恨，《漲潮時接吻》則挑戰韓國 BL 劇底線，深入探討 BDSM 象徵與情感救贖。