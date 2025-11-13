專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
BL劇集推介2026｜香港「強制愛」雙強對決《吾岸》、韓國尺度極限《漲潮時接吻》
如果你都係 BL 劇的 fans，你們就絕對不能錯過！因為串流平台 GagaOOLala 將同步上架兩部暗黑系虐戀影集——香港製作《吾岸》與韓劇《漲潮時接吻》，兩部作品皆以「強制愛」、「權力支配」為核心主題，承襲《逆愛》、《垂涎》與《格雷的50道陰影》的暗黑風格，勢必掀起年度話題高峰！
港產《吾岸》：泰國財閥與華裔精英的禁忌糾纏
改編自知名作家蘇二兩百萬人氣小說的《吾岸》，以泰國財閥與禁忌戀情為背景，講述泰國財閥三少爺樊霄（雲旗飾演）與中國藥企高階主管游書朗（郝熠然飾演）之間「極端控制慾攻 VS. 人間清醒受」的世紀對決。樊霄是典型的「白切黑」霸總角色，冷峻陰鬱，將愛情視為一場遊戲與獵殺；而游書朗則理性克制、外冷內熱，做事周全卻敢愛敢恨。兩人因一場追尾車禍相遇,樊霄因童年陰影將游書朗的真摯視為偽善，點燃了戲謔與控制對方的慾望，甚至利用投資權力干預游書朗的公司項目，讓對方事業與尊嚴都成為這場強制愛遊戲的籌碼。
劇集還佈局了充滿危險氛圍的三角關係——陳建宇飾演的陸臻是游書朗的年輕戀人，象徵純粹與衝動的愛，讓樊霄不斷在嫉妒中宣示主權。 三人的關係如四面佛般共存：慈悲、冷漠、懺悔、慾望，彼此都是對方的信徒與囚徒。劇集結合泰國財閥的神秘陰狠與華裔精英在曼谷商界的權謀鬥爭，將慾望拍得壓抑、將救贖拍得疼痛，質感與戲劇性遠超一般 BL 劇。 故事終章將迎來徹底救贖，樊霄必須付出巨大代價才能踏上「追愛火葬場」，重新贏回愛人的心。
韓劇《漲潮時接吻》：韓版《格雷的50道陰影》禁忌來襲
被譽為「韓國首部以強制愛為題材的 BL 劇」的《漲潮時接吻》，以「契約—支配—救贖」三重暗黑設定，將財閥少爺、強制愛與 BDSM 禁忌元素完整串聯。故事從一份殘酷的「陪伴契約」開始，冷峻的財閥二代韓載勳（支配者）要求為母籌措醫療費的藝術生金海俊（被支配者）簽下關係不對等的包養合約，兩人在海邊別墅展開同居生活。載勳以強勢的吻宣告對身體的所有權，更施以獨特的「冰塊懲罰」，將疼痛與安撫的炙熱之吻結合，打造兩人專屬的親密印記。
載勳的控制慾無孔不入，甚至跟蹤海俊的社交圈並低語警告：「你的社交圈，歸零。你只需要我。」 然而關係雖始於交易和屈辱，隱藏的溫柔牽絆也漸漸萌芽——海俊首次主動為載勳泡熱巧克力，觸碰了載勳隱藏的孤獨；當潮水高漲，載勳也首次流露脆弱，坦言害怕失去。兩人在支配與服從中一步步走向依賴，載勳掌控一切來掩蓋孤獨，海俊則在被支配中尋找被看見。劇集採用短集數設計（每集約10分鐘，共10集），情節緊湊、情感張力集中，大量運用夜色、海邊別墅的孤寂感及室內光影對比，打造高品質暗黑愛情劇氛圍。
兩部作品將於11月15日在 GagaOOLala 每週六上架，《吾岸》聚焦泰國財閥與華裔精英的商戰愛恨，《漲潮時接吻》則挑戰韓國 BL 劇底線，深入探討 BDSM 象徵與情感救贖。
其他人也在看
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
柏原崇頸肩痛住院半年內幕！ 情書紅爆後消失48歲轉型！
1977年3月16日神戶出生，A型血，178cm，本來想當老師，誰知1993年16歲隨手參加《Junon》第6屆SUPER BOY，一張臉直接拿グランプリ，Stardust當場簽下。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉強東妻子出任Vogue客座總監
京東（9618.HK）創辦人兼主席劉強東妻子、被網民稱為「奶茶妹妹」的章澤天，登上最新一期時尚雜誌Vogue Art封面，並擔任Vogue客座總監。信報財經新聞 ・ 14 小時前
鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄
【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 10 小時前