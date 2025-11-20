Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜利東「四皇一后」大閘蟹套餐5折！人均$298歎佛跳墻灌湯餃/古法羊腩煲/鮮蟹粉扒豆苗

11月正是食蟹的黃金季節，此時的大閘蟹經過秋露滋養，蟹膏豐腴、蟹肉飽滿，可謂一年中最鮮美的賞味時刻。利東推出最合時令的限時快閃優惠，「利東四皇一后大閘蟹套餐」低至5折，優惠後人均低至$298，歎最靚大閘蟹外，更有佛跳墻灌湯餃、古法羊腩煲、鮮蟹粉扒豆苗等，十分精彩，千萬別錯過KKday於11月20日下午3時的開搶時間！

按此查看利東四皇一后大閘蟹套餐

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

四皇一后大閘蟹套餐 歎佛跳墻灌湯餃/古法羊腩煲

「利東四皇一后大閘蟹套餐」可謂誠意滿滿，主角是「四皇一后」大閘蟹5隻，正值11月黃金賞味期，每隻都膏腴脂厚、肉嫩鮮甜，每一口滿是甘香鮮甜的口感。與此同時，套餐還搭配了多道精緻菜式，開胃的精緻三小品率先喚醒味蕾，佛跳牆灌湯餃包裹著濃郁醇厚的鮮湯，古法羊腩煲軟腍入味、暖身驅寒，鮮蟹粉扒豆苗則帶來清新又甘香的口感，再搭配粒粒分明的生炒糯米飯飽飽肚暖暖胃，最後以甜而不膩的精緻甜品和驅寒暖身的熱薑茶收尾，從開胃到主食再到收尾，豐富多樣且層次感十足，完美契合秋末品蟹的飲食體驗！

廣告 廣告

優惠於2025年11月20日下午3時開搶，可預訂用餐日期由11月21日至12月10日，覆蓋整個食蟹黃金期，絕不會錯過品嘗鮮美的機會，而且4家可用分店分佈多區，包括九龍灣的利龍軒、屯門的利榮軒、新蒲崗的港灣宴會廳，以及土瓜灣的利東軒，行程安排更方便！

利東四皇一后大閘蟹套餐

【5折優惠】四皇一后大閘蟹套餐

優惠價 : $298/ 位｜ 原價：$588

現場另收茶芥及加一服務費

兩位起售

菜式：四皇一后大閘蟹五隻、精緻三小品、佛跳墻灌湯餃、古法羊腩煲、鮮蟹粉扒豆苗、生炒糯米飯（位）、精緻甜品、散寒熱姜茶

SHOP NOW

【第二位半價】四皇一后大閘蟹套餐

優惠價 : $657/2位｜ 原價：$588

現場另收茶芥及加一服務費

兩位起售

菜式：四皇一后大閘蟹五隻、精緻三小品、佛跳墻灌湯餃、古法羊腩煲、鮮蟹粉扒豆苗、生炒糯米飯（位）、精緻甜品、散寒熱姜茶

SHOP NOW

利東四皇一后大閘蟹套餐

Black Friday優惠2025｜利東「四皇一后」大閘蟹套餐5折！人均$298歎佛跳墻灌湯餃/古法羊腩煲/鮮蟹粉扒豆苗

利龍軒：九龍灣常悅路 9 號企業廣場地下 1 號舖（地圖）

利榮軒：屯門建榮街 24-30 號建榮商業大廈地舖及 1 樓（地圖）

港灣宴會廳：新蒲崗寧遠街 3-23 號越秀廣場 5 樓(地圖）

利東軒：土瓜灣土瓜灣道 78-80 號定安大廈地下及 1樓(地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？