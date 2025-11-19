Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜大閘蟹網購精選優惠合集殺到！爆膏江蘇大閘蟹$26.25起/送陳年花雕酒+拆蟹工具

秋風起，蟹腳癢，又到了一年一度最適合品嚐大閘蟹的季節！今年Black Friday（2025年11月28日），KKday及Klook特別推出多間的大閘蟹超值網購優惠，不用再為找不到優質大閘蟹而煩惱！永利威江蘇大閘蟹每隻$38起，更送陳年花雕酒；另外更有食神梁文韜推介大閘蟹教主，買3隻加$11多一隻優惠，平均每隻$27.5起；三陽泰買三送一，最平更只需$26.25起，超級抵食！

大閘蟹優惠1） 永利威｜江蘇大閘蟹53折！每隻$38起

永利威是擁有149年歷史的香港老字號，以食品及自製高質名酒而聞名。永利威擁有自家江蘇大閘蟹養殖基地，確保貨源品質穩定，所有大閘蟹均通過香港食安中心檢測。購買方式靈活多樣，包括門市自取、送貨服務、順豐冷凍自提點自付或代客叫車送貨自付，滿足不同大家需要。今年推出江蘇養殖場大閘蟹（蟹公）55折優惠$38起、日本北海道大閘蟹（蟹乸）53 折優惠$55起、江蘇養殖場大閘蟹（蟹乸）6折優惠$45起，購買25 隻或以上門市自取，更送永利威陳年花雕，絕不能錯過！

KKday優惠：

【江蘇養殖場大閘蟹 蟹乸】蟹乸【約3-3.5兩】每隻$45（ 原價: $68 ）

【江蘇養殖場大閘蟹 蟹公】蟹公【約3-3.5兩】每隻$38（ 原價: $60 ）

【日本北海道大閘蟹 蟹乸】蟹乸【約3-3.5兩】每隻$55（ 原價：$85 ）

【日本北海道大閘蟹 蟹公】蟹公【約3-3.5兩】每隻$48（ 原價：$80 ）

【7折】12年陳花雕酒 500ml 豬膽樽型瓷瓶一枝連話梅一樽（只限門市自取）

永利威

上環永利威

門市地址︰上環永樂街 124 號永利威大廈地下（地圖按此）

換領日期︰即日起至2025年12月15日 星期一至日 09:30-19:45

永利威提供的江蘇養殖場大閘蟹直至12月都仲有得食，唔洗怕錯過咗食蟹公或蟹乸

香港永利威江蘇大閘蟹養殖基地

大閘蟹優惠2）大閘蟹教主｜食神梁文韜推介正宗江蘇大閘蟹「$11激搶」快閃優惠

由食神梁文韜先生全力推介的「大閘蟹教主Mr. Crab」，主打正宗江蘇大閘蟹，隻隻都爆膏保證。品牌在KKday推出多個超值優惠方案，包括震撼的「$11激搶」快閃優惠，只需$11就可以買到約3両重的蟹公一隻，包大閘蟹紫蘇葉，每人限購兩隻。另有「+$11多一隻」優惠，可選約3両公3隻或5両蟹公3隻加3両蟹乸1隻的組合。所有大閘蟹均可於九龍城店（等等Hea台式料理）門市自取，購買滿指定金額更可享送貨服務，讓你在家也能輕鬆享用新鮮大閘蟹。

KKday優惠：

【$11激搶】約3両公 1隻｜包大閘蟹紫蘇葉｜門市自取

【+$11多一隻】可選約3両公 3隻 / 5両蟹公 3隻+3両蟹乸1隻｜包大閘蟹紫蘇葉

【$99 3隻】約3両公 3隻｜包大閘蟹紫蘇葉｜門市自取

【買3送1】約5両蟹公 3隻（3靚仔送1靚女）｜包大閘蟹紫蘇葉｜門市自取

大閘蟹教主

大閘蟹教主

地址：

九龍城店 - 九龍城福佬村道 41 號地下（地圖按此）

觀塘店 - 觀塘駿業里 10 號業運工業大廈 8 樓 B 室（地圖按此）

換領日期︰即日起至2025年12月5日

大閘蟹教主正宗江蘇大閘蟹，隻隻都爆膏！

大閘蟹優惠3） Holy Crab 好蟹掂｜江蘇直送精品大閘蟹

Holy Crab 好蟹掂專注於大閘蟹的極致體驗，採用獨家黃金配方和混合海魚飼料餵養，令大閘蟹肉質細膩鮮甜、膏香黃濃。「買一送一」優惠購買江蘇直送特選級精品蟹（蟹乸或蟹公）2隻，只需$98起，即每隻$49，包含紫蘇葉，更可加購$18有蟹醋1支及工具2包。​選擇豐富，分為特選級精品蟹乸、蟹公及蟹乸蟹公組合三大類別，重量由3.5両至6両不等，滿足不同需求。另有「福袋10隻裝」低至37折的超值優惠，可選擇自取或送貨，4隻組合或一組福袋的送貨運費為到付，購買兩組或以上方可免運費，6隻組合購買一組即享免運費。好蟹掂更推出升級加購優惠，首100位升級加購古越龍山10年木盒裝（500ml×1支）的顧客，即送「精美蟹宴酒具禮盒」，超驚喜！

KKday優惠：

【買一送一】江蘇直送·特選級精品蟹 - 蟹乸/蟹公（2隻）｜只限自取

【低至41折】江蘇直送·特選級精品蟹福袋 10 隻裝｜送精美蟹宴酒具禮盒｜只限自取/送貨

【低至37折】江蘇直送·特選級精品蟹福袋 10 隻裝｜送精美蟹宴酒具禮盒｜只限自取/送貨

SHOP NOW

Holy Crab 好蟹掂

自取地址：太子柏樹街16號地舖（地圖按此）

換領日期︰即日起至2025年12月14日

獨家黃金配方，肉質細膩鮮甜

大閘蟹優惠4）拾捌両大閘蟹專門店｜極品江蘇清水大閘蟹83折

拾捌両大閘蟹專門店主打極品江蘇清水大閘蟹，以鮮嫩的肉質和豐滿的蟹黃聞名。83折優惠，蟹公、蟹乸都只是每隻$48起。每隻大閘蟹都經過嚴格挑選，保證品質上乘，無論清蒸、清煮還是搭配醬油，都能完美呈現其獨特風味。店家提供一隻起訂購服務，彈性十足，適合小家庭或個人享用。拾捌両更推出三款套餐組合，包括「全公蟹膏香滿載套餐」、「全乸餐豐潤爆膏套餐」和「公母混合黃金比例嘗鮮套餐」，讓大家可以一次過品嚐不同風味。

KKday優惠：

【拾捌両極品江蘇清水大閘蟹 蟹公】蟹公【約4-4.5両】每隻$48 ( 原價: $58 )

【拾捌両極品江蘇清水大閘蟹 蟹公】蟹公【約4.6-5両】每隻$68 ( 原價: $78 )

【拾捌両極品江蘇清水大閘蟹 蟹乸】蟹乸【約3-3.5両】每隻$48 ( 原價: $58 )

【拾捌両極品江蘇清水大閘蟹 蟹乸】蟹乸【約3.6-4両】每隻$68 ( 原價: $78 )

拾捌両大閘蟹專門店

拾捌両大閘蟹專門店

地址：九龍觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期一樓E1室（地圖按此）

極品江蘇清水大閘蟹

大閘蟹優惠5） Meat Desir Meet｜江蘇精品大閘蟹指定方案免運費

Meat Desir Meet推出江蘇精品大閘蟹獨家優惠，提供三大方案選擇，「10隻免運費」套餐，公乸隨機配搭，價格極具競爭力。10隻3両以上只需$499（原價$880）、10隻4両以上$699（原價$1180）、10隻5両以上$999（原價$1680），平均每隻價格低至$49.9起，適合家庭聚會或與朋友分享；第二方案針對購買10隻以下的顧客，提供觀塘地鐵站預約交收服務；第三方案為酒店級精品大閘蟹禮盒裝，售價$1688（原價$2688），包括10隻5両或以上精品大閘蟹、2壺花雕酒250ml（價值$168）及2套高級食蟹套裝（價值$168），免運費送貨上門。

KKday優惠：

1隻3両以上：$69 ( 原價：$88 )

1隻4両以上：$89 ( 原價：$118 )

1隻5両以上：$129 ( 原價：$168 )

5隻3両以上：$259 ( 原價：$440 )

5隻4両以上：$369 ( 原價：$590 )

5隻5両以上：$469 ( 原價：$840 )

SHOP NOW

Meat Desir Meet

門市地址：觀塘工業中心一期 6 樓 S 室（地圖按此）

江蘇精品大閘蟹

大閘蟹優惠6）三陽泰｜香港老字號江蘇清水大閘蟹買三送一 $26.25起

三陽泰（Sam Yeung Tai）專營供應江蘇優質養殖大閘蟹、特色上海醬酒糭、傳統南貨及上海手工食品，經營接近30年，為大閘蟹市場老字號代表之一。購買自家養殖江蘇清水大閘蟹3隻即送1隻，無論公蟹或母蟹都適用，最平2.5両$105/4隻，即平每隻$26.25起！母蟹以「膏」取勝，流心爆膏、膏香濃厚，香滑幼膩、入口即化。公蟹則以「肉」見長，白膏醇香、肉厚甘甜，甘香鮮甜、肉質彈滑，白膏細緻，肉質鮮嫩爽滑。

KKday優惠：

【買三送一】自家養殖江蘇清水大閘蟹｜公蟹、母蟹

母蟹｜約2.5両 $35/隻、約3.2両 $50/隻、約3.6両 $70/隻、約4.1両 $88/隻、約4.5両 $110/隻、約5両 $150/隻

公蟹｜約3.5両 $38/隻、約4両 $48/隻、約4.5両 $68/隻、約5両 $88/隻、約5.5両 $120/隻、約6両 $140/隻、約6.5両 $180/隻、約7両 $250/隻、約8両 $300/隻、約9両 $400/隻

三陽泰

三陽泰

地址：新蒲崗九龍新蒲崗景福街99號啟德工廠大廈二期地下B舖（地圖按此）

地址：銅鑼灣渣甸街36號（地圖按此）

地址：太子汝州街3號（地圖按此）

地址：深水埗欽州街56號A2鋪（地圖按此）

地址：鰂魚涌太古城路太古城中心二期地庫（地圖按此）

地址：樂富廣場二樓（地圖按此）

地址：元朗教育路1號元朗千色匯地庫一樓（地圖按此）

地址：將軍澳新都城中心二期UG036（地圖按此）

香港老字號三陽泰江蘇清水大閘蟹

大閘蟹優惠7） Crabtastic｜爆膏太湖大閘蟹3至3.5両$88起

Crabtastic是尖沙咀人氣大閘蟹專營店，擁有太湖自家養殖場，每一隻蟹在優質環境下經歷300多日時間沉澱，在天然水質中蛻變，積攢一肚精華。大閘蟹選擇非常豐富，提供生大閘蟹（母）及生大閘蟹（公），重量由約3至8.5両不等，價格由$80至$420一隻。母蟹價格為約3至3.5両$80、約4至4.5両$110、約5至5.5両$160、約6至6.5両$250、約7至7.5両$420；公蟹價格為約4至4.5両$80、約5至5.5両$120、約6至6.5両$180、約7.5至8両$350、約8至8.5両$380。除了生蟹，更有冰醉大閘蟹、鹽焗大閘蟹、油鹽焗大閘蟹等熟食選擇。

Klook優惠：平均每隻最低$80

SHOP NOW

大閘蟹優惠8）蟹將軍｜江蘇大閘蟹專門店公蟹$68起

蟹將軍江蘇大閘蟹專門店擁有正宗江蘇自家大閘蟹養殖場，堅持不用激素催谷，確保大閘蟹在乾淨水質、優質生態環境下生長，蟹鮮肉甜膏爆，讓顧客食得安心又放心。公蟹方面，約3.5至4両$68、約4至4.5両$78、；母蟹方面，約2.5至3両$58、約3至3.5両$68。除了生蟹，蟹將軍更推出多款必食推介產品，包括蟹粉小籠包（6粒）$138、極級蟹粉黃油（250g）$268、蟹皇油（600g）$420、鮮拆蟹粉（600g）$480。

Klook優惠：平均每隻最低$68

SHOP NOW

蟹將軍尖沙咀自取

爆膏太湖大閘蟹

大閘蟹優惠9）美心皇宮｜「鮮活陽澄湖大閘蟹禮盒」免運費

美心皇宮的「秋蟹盛宴」兩位用套餐內容豐富，包括花雕醉頂鴿、椒鹽鮮鮑魚、清蒸陽澄湖大閘蟹（2隻）、蟹粉海皇燴仿翅、鮮淮山炒帶子珊瑚蚌、蟹粉扒豆苗、瑤柱蛋白炒飯及薑茶甜湯丸，滙豐信用卡專享低至7折優惠，優惠價$748起（原價$1,068起）。美心皇宮更推出「鮮活陽澄湖大閘蟹禮盒」，適合送禮或在家享用，預訂價格由$866起。

Klook優惠：

【低至9折】鮮活陽澄湖大閘蟹禮盒 (十隻裝) 免運費

特價：$1,453｜ 原價：$1,630

美心皇宮

鮮活陽澄湖大閘蟹禮盒 (十隻裝)

