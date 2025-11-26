Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均只需$210起歎新鮮生蠔/暖身羊腩煲/芝士焗龍蝦

想嘆新鮮海鮮和頂級肉類？銅鑼灣Mr. Steak a la minute帶來買一送一自助餐優惠！11月26日中午12點開始，上KKday入手優惠，低至每位$210起，任食雪花蟹腳、翡翠螺、刺身、美國燒牛肉及多款湯品，周末假期更有即開生蠔、養生燉湯、即燒美國極黑牛鐵板燒和Haagen-Dazs雪糕供應！此外，更開放聖誕自助餐預訂名額，感興趣就快手去預定啦！

「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐 人均只需$210起

銅鑼灣Mr. Steak a la minute買一送一自助餐優惠，折後人均只需$210起，任食雪花蟹腳、翡翠螺、刺身、美國燒牛肉及多款湯品，周末假期更有即開生蠔、養生燉湯、即燒美國極黑牛鐵板燒和Haagen-Dazs雪糕供應。晚市自助餐除午市美食外，還有日本和牛多款烹調風味，包括鐵板和牛、燒牛肉及火炙和牛壽司，配合冰鎮海鮮如新鮮生蠔、龍蝦和蟹腳，頂級食材滿足味蕾。最後如果是想找個地方與另一半慶祝的話，不能少的有即焗傳情達意心太軟，這裡也有供應。

聖誕還有不足一個月時間，大家預訂好聖誕餐廳了嗎？Mr. Steak a la minute在這個節日特別推出火雞及多款節日甜品，跨年夜晚餐則加碼無限量生蠔、蟹腳、蛇羹及暖身羊腩煲，並附送半隻芝士焗龍蝦，讓饕客完全享受冬日暖意與鮮美海味。

「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠：低至 $420/2位，平均 $210起/位（ 原價：$840起/2位 ）

【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」聖誕自助午餐 (用餐時段：14:30 - 16:30)

優惠：低至 $530/2位，平均 $265起/位（ 原價：$1,280起/2位 ）

【買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (用餐時段：17:00 - 19:00)

優惠：低至 $550/2位，平均 $275起/位（ 原價：$1,100起/2位 ）

【買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (用餐時段：19:30 – 22:00)

優惠：低至 $740/2位，平均 $370起/位（ 原價：$1,480起/2位 ）

美國燒牛肉

蟹腳

日本和牛

聖誕限定甜品

銅鑼灣 Mr. Steak a la minute

地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 6 樓（地圖按此）

