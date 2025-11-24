小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
去旅行訂酒店要趁Black Friday優惠入手啦！Booking.com黑色星期五訂房優惠最後機會，酒店低至46折優惠、人均$476，適用於東京、大阪、京都、曼谷、清邁、越南、倫敦等地。Yahoo旅遊為大家挑選了東京、大阪、京都、曼谷、清邁性價比高的酒店，住客評分有8分以上，兼且交通方便，即睇內文啦！
Booking.com黑五優惠
由即日起至2025年12月3日前，經Booking.com預訂酒店住宿，黑五優惠低至6折，再加上現有優惠可以平更多，住宿日期適用至2026年12月31日，絕對是計劃下年旅行住宿的好時機！Yahoo購物專員見到優惠活動頁上涵蓋多個熱門旅遊地，有東京、大阪、京都、曼谷、清邁、河內、峴港等，就連杜拜、倫敦、吉隆波等都有。
東京/大阪/曼谷酒店推介
以2026年3月3日入住、4日退房為例，Yahoo購物專員幫大家精選了東京、大阪、曼谷的高評分酒店，最平人均$476起。提提大家，優惠價錢要從Black Friday優惠頁面搜索。
東京酒店推介1. 格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）
開幕年份、月份：2023年4月
網上評分：8.1/10
2026年3月3日入住、4日退房，7折特價：$1,707起
（原價$4,043），人均$853.5起
格蘭貝爾銀座酒店GINZA HOTEL by GRANBELL
地址：7 Chome-2-18 Ginza, Chuo City, Tokyo（地圖按此）
交通：日比谷站步行約6分鐘
東京酒店推介2. The Gate Hotel Tokyo by Hulic
開幕年份、月份：2018年12月
網上評分：8.8/10
2026年3月3日入住、4日退房，46折特價：$1,860起
（原價$4,043），人均$930起
The Gate Hotel Tokyo by Hulic
地址：2 Chome-2-3 Yurakucho, Chiyoda City, Tokyo（地圖按此）
交通：日比谷站步行約2-3分鐘
大阪酒店推介1. Candeo Hotels Osaka The Tower
開幕年份、月份：2024年7月
網上評分：8.8/10
2026年3月3日入住、4日退房，57折特價：$1,242起
（原價$2,177），人均$621起
Candeo Hotels Osaka The Tower
地址：1 Chome-1-27 Dojimahama, Kita Ward, Osaka（地圖按此）
交通：大江橋站步行約3-5分鐘
大阪酒店推介2. 大阪普米爾三井花園飯店
開幕年份、月份：2014年3月
網上評分：8.5/10
2026年3月3日入住、4日退房，65折特價：$910起
（原價$1,399），人均$455起
大阪普米爾三井花園飯店
地址：3 Chome-4-15 Nakanoshima, Kita Ward, Osaka（地圖按此）
交通：肥後橋站步行5分鐘
曼谷酒店推介1. 帕亞泰易思廷酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）
開幕年份、月份：2023年5月
網上評分：9.5/10
2026年3月3日入住、4日退房，6折特價：$1,135起
（原價$1,899），人均$567.5起
帕亞泰易思廷酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）
地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok（地圖按此）
交通：Phayathai站步行5分鐘
曼谷酒店推介2. The Continent Hotel Sukhumvit - Asok BTS Bangkok
開幕年份、月份：2012年11月
網上評分：8.2/10
2026年3月3日入住、4日退房，52折特價：$952起
（原價$1,848），人均$476起
The Continent Hotel Sukhumvit - Asok BTS Bangkok
地址：413 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Asok站步行5分鐘
