Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204

雙11剛過，Black Friday優惠又陸續送上！先前為大家介紹了Alo Yoga、VIVAIA的網購優惠，而美妝購物網Lookfantastic於即日起，推出黑色星期五減價活動，不同化妝及個人護理產品都有不同的折扣，當中最平更大減至半價，非常划算！Yahoo購物挑選了至抵買護膚品牌，包括人氣Aesop、The Ordinary、敏感肌必備La Roche-Posay、「平價版La Mer」First Aid Beauty。踏入皮膚容易敏感乾燥天氣，大家仍未補貨的話，今次Lookfantastic黑色星期五優惠絕對是最佳入手時機！

廣告

Lookfantastic必買護膚品1）Aesop

紓緩身心的Aesop是小編每次逛Lookfantastic必要留意的品牌，平時Aesop不會隨便減價，因此每次都要等到大型減價季，才會到Lookfantastic大手入貨。這次網站推出Aesop八折優惠，雖然折扣看起來不算很多，但有折的都是默默在熱賣的產品。就如這件Aesop B三倍C肌膚調理凝露，提供大量維他命B及維他命C，能夠維持肌膚狀況穩定，並且提亮肌膚，香港官網已經缺貨，Lookfantastic不但有貨還有減價優惠，快要用完的朋友們記得買多幾瓶囤貨了。此外，忠實粉絲不斷回購的滋潤芳香身體乳霜也有8折優惠了，折後只需$260.5，也算是不錯的價格。

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

8折特價：$845｜ 原價：$1,056

SHOP NOW

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

8折特價：$287｜ 原價：$359

SHOP NOW

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm 100ml

8折特價：$260.5｜ 原價：$325.5

SHOP NOW

Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm 100ml

Lookfantastic必買護膚品2）The Ordinary

來自加拿大的護膚品牌The Ordinary以極簡的包裝和實惠的價格成為了小資女喜愛的品牌，這次Lookfantastic有低至半價優惠。當中The Ordinary Body Care Routine，以$204的價格就可以入手一套三件有柔滑肌膚功效的身體護理系列產品，包括含有水楊酸成分的身體精華水240ml、臉部及身體乳液100ml、保濕身體乳240ml，能補充流失的水分並滋養肌膚。皮膚護理類減價的套裝還有非常經典的The Ordinary's Glass Skin Bundle，緩解秋冬天氣帶來的乾燥情況，長期使用會令肌膚變得更加光滑。

The Ordinary Body Care Routine for Smooth Skin with Salicylic Acid and Niacinamide

5折特價：$204｜ 原價：$408

SHOP NOW

The Ordinary Body Care Routine for Smooth Skin with Salicylic Acid and Niacinamide

The Ordinary's Glass Skin Bundle

86折特價：$275｜ 原價：$320

SHOP NOW

The Ordinary's Glass Skin Bundle

Lookfantastic必買護膚品3）La Roche-Posay

冬天來臨也要為肌膚多做防曬護理，敏感肌適用的護膚品牌La Roche-Posay，精華液、保濕乳霜、保濕眼霜超受歡迎。這次重點推薦有75折優惠的亮膚防護套裝，套裝除了有防曬乳液，還有維生素C抗皺亮膚精華，早上防曬，晚上用抗皺亮膚精華定能夠改善皮膚細紋、修復紫外線對皮膚的傷害等，是不少女生會一直回購的套裝！

La Roche-Posay Skin Glow & Protection Bundle with SPF

75折特價：$500｜ 原價：$666.5

SHOP NOW

La Roche-Posay Skin Glow & Protection Bundle with SPF

La Roche-Posay Drench-Hydration & Protection Bundle with SPF

75折特價：$796｜ 原價：$1,061

SHOP NOW

La Roche-Posay Drench-Hydration & Protection Bundle with SPF

Lookfantastic必買護膚品4）「平價版La Mer」First Aid Beauty

來自美國的Clean Beauty護膚品牌First Aid Beauty，成分天然純淨，不加人造香料、色素、酒精，因此所有肌膚都適用！當中的強效保濕皇牌燕麥面霜（Ultra Repair Cream）被稱為「平價版La Mer」，面霜質感柔滑容易被肌膚吸收且不黏膩，配方融入了燕麥粉、乳木果油和抗氧化劑，擁有長效保濕功效，長期使用令肌膚水潤嫩滑，現在入手有75折優惠，折後只需$344.5就能擁有貴婦面霜的功效，事不宜遲立刻下單！

First Aid Beauty Ultra Repair Cream 226g

75折特價：$344.5｜ 原價：$459.5

SHOP NOW

First Aid Beauty Ultra Repair Cream 226g

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Bundle

75折特價：$369｜ 原價：$492

SHOP NOW

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Bundle

