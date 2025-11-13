焦點

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會

Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204

Lookfantastic黑五優惠來到！看以下低至半價至抵買護膚品，即看內文：

雙11剛過，Black Friday優惠又陸續送上！先前為大家介紹了Alo YogaVIVAIA的網購優惠，而美妝購物網Lookfantastic於即日起，推出黑色星期五減價活動，不同化妝及個人護理產品都有不同的折扣，當中最平更大減至半價，非常划算！Yahoo購物挑選了至抵買護膚品牌，包括人氣Aesop、The Ordinary、敏感肌必備La Roche-Posay、「平價版La Mer」First Aid Beauty。踏入皮膚容易敏感乾燥天氣，大家仍未補貨的話，今次Lookfantastic黑色星期五優惠絕對是最佳入手時機！

按此查看更多Lookfantastic黑五優惠

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Lookfantastic必買護膚品1）Aesop

紓緩身心的Aesop是小編每次逛Lookfantastic必要留意的品牌，平時Aesop不會隨便減價，因此每次都要等到大型減價季，才會到Lookfantastic大手入貨。這次網站推出Aesop八折優惠，雖然折扣看起來不算很多，但有折的都是默默在熱賣的產品。就如這件Aesop B三倍C肌膚調理凝露，提供大量維他命B及維他命C，能夠維持肌膚狀況穩定，並且提亮肌膚，香港官網已經缺貨，Lookfantastic不但有貨還有減價優惠，快要用完的朋友們記得買多幾瓶囤貨了。此外，忠實粉絲不斷回購的滋潤芳香身體乳霜也有8折優惠了，折後只需$260.5，也算是不錯的價格。

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

8折特價：$845｜原價：$1,056

SHOP NOW

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml
Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

8折特價：$287｜原價：$359

SHOP NOW

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml
Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm 100ml

8折特價：$260.5｜原價：$325.5

SHOP NOW

Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm 100ml
Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm 100ml

Lookfantastic必買護膚品2）The Ordinary

來自加拿大的護膚品牌The Ordinary以極簡的包裝和實惠的價格成為了小資女喜愛的品牌，這次Lookfantastic有低至半價優惠。當中The Ordinary Body Care Routine，以$204的價格就可以入手一套三件有柔滑肌膚功效的身體護理系列產品，包括含有水楊酸成分的身體精華水240ml、臉部及身體乳液100ml、保濕身體乳240ml，能補充流失的水分並滋養肌膚。皮膚護理類減價的套裝還有非常經典的The Ordinary's Glass Skin Bundle，緩解秋冬天氣帶來的乾燥情況，長期使用會令肌膚變得更加光滑。

The Ordinary Body Care Routine for Smooth Skin with Salicylic Acid and Niacinamide

5折特價：$204｜原價：$408

SHOP NOW

The Ordinary Body Care Routine for Smooth Skin with Salicylic Acid and Niacinamide
The Ordinary Body Care Routine for Smooth Skin with Salicylic Acid and Niacinamide

The Ordinary's Glass Skin Bundle

86折特價：$275｜原價：$320

SHOP NOW

The Ordinary's Glass Skin Bundle
The Ordinary's Glass Skin Bundle

Lookfantastic必買護膚品3）La Roche-Posay

冬天來臨也要為肌膚多做防曬護理，敏感肌適用的護膚品牌La Roche-Posay，精華液、保濕乳霜、保濕眼霜超受歡迎。這次重點推薦有75折優惠的亮膚防護套裝，套裝除了有防曬乳液，還有維生素C抗皺亮膚精華，早上防曬，晚上用抗皺亮膚精華定能夠改善皮膚細紋、修復紫外線對皮膚的傷害等，是不少女生會一直回購的套裝！

La Roche-Posay Skin Glow & Protection Bundle with SPF

75折特價：$500｜原價：$666.5

SHOP NOW

La Roche-Posay Skin Glow &amp; Protection Bundle with SPF
La Roche-Posay Skin Glow & Protection Bundle with SPF

La Roche-Posay Drench-Hydration & Protection Bundle with SPF

75折特價：$796｜原價：$1,061

SHOP NOW

La Roche-Posay Drench-Hydration &amp; Protection Bundle with SPF
La Roche-Posay Drench-Hydration & Protection Bundle with SPF

Lookfantastic必買護膚品4）「平價版La Mer」First Aid Beauty

來自美國的Clean Beauty護膚品牌First Aid Beauty，成分天然純淨，不加人造香料、色素、酒精，因此所有肌膚都適用！當中的強效保濕皇牌燕麥面霜（Ultra Repair Cream）被稱為「平價版La Mer」，面霜質感柔滑容易被肌膚吸收且不黏膩，配方融入了燕麥粉、乳木果油和抗氧化劑，擁有長效保濕功效，長期使用令肌膚水潤嫩滑，現在入手有75折優惠，折後只需$344.5就能擁有貴婦面霜的功效，事不宜遲立刻下單！

First Aid Beauty Ultra Repair Cream 226g

75折特價：$344.5｜原價：$459.5

SHOP NOW

First Aid Beauty Ultra Repair Cream 226g
First Aid Beauty Ultra Repair Cream 226g

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Bundle

75折特價：$369｜原價：$492

SHOP NOW

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Bundle
First Aid Beauty Ultra Repair Cream Bundle

