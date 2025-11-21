Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Black Friday 2025即將來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享8折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～
1. iHerb 8折優惠碼 減價區低至半價
iHerb的保健品種類及品牌比較全面，除了自家品牌的定價平，很多品牌定價也會比官網平，輸入優惠碼更加抵買，也是小編經常入手保健品的地方。今次黑五優惠有保健品優惠碼，輸入【NOV25SUPP】可享有全單8折優惠；此外，iHerb更開放了特價專區，保健品低至5折即可入手，想買基本維他命趁此機會快手入貨啦！
抵買保健品低至半價
【半價優惠】California Gold Nutrition週年紀念套裝｜👉按此入手
【半價優惠】Natural Factors蘋果醋500毫克（360粒膠囊）｜👉按此入手
【6折優惠】California Gold Nutrition兒童液體黃金維他命C（118毫升）｜👉按此入手
【6折優惠】California Gold Nutrition植物基蛋白粉肉桂卷味（907克）｜👉按此入手
【6折優惠】California Gold Nutrition維他命D3 + K2（30毫升）｜👉按此入手
2. Amazon黑色星期五優惠
除了iHerb，Black Friday必要逛逛的地方還有Amazon，黑色星期五優惠大到隨時嚇一跳！Black Friday優惠起即日起至12月1日，雖然持續很久，但保健品通常很容易賣光，大家有心水就要搶先入手。Yahoo購物專員巡視一圈，發現NOW Foods、Swisse的保健品超級抵買！尤其是Swisse的女性日常綜合維他命，加入Prime新會員有30天免費試用，即可獲取68折優惠，折後只需$212即可買到，相比本地分銷商$300up的價錢，這裏入手便宜超多。NOW Foods的益生菌膠囊43折後也只需$169，而且不是Prime會員也可以享有折扣，大家快衝啊！
優惠日期：即日起至12月1日
運費：超過$381.56免運費
Amazon Prime Day重要教學：
👉🏻 Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學
👉🏻 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
溫提：Amazon已經開通香港滿額免運服務，可以在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
抵買保健品低至43折
【43折優惠】NOW Foods Supplements Probiotic-10™ 250億（100粒膠囊）｜👉按此入手
【58折優惠】NOW Foods Omega-3 180 EPA 120 DHA（200粒膠囊）｜👉按此入手
【Prime會員獨家優惠8折】Swisse蔓越莓萃取補充品（100粒膠囊）｜👉按此入手
【Prime會員獨家優惠68折】Swisse女性日常綜合維他命（120粒）｜👉按此入手
【79折優惠】Swisse大豆卵磷脂1200毫克（180粒膠囊）｜👉按此入手
3. Olive Young首購額外75折！
Olive Young除了美妝，還有許多韓國時下流行的保健品。雖然現在還未見到有Black Friday優惠，但現在官網剛好有首購額外75折優惠，訂單滿$470即可享有。以韓國No.1益生菌LACTO-FIT Probiotics Gold為例，折上折43折後，$110就可以入手，超級抵買！還有讓皮膚更透亮的BB LAB低分子膠原蛋白粉、VITALBEUTIE Super Retinol都有首購折上折優惠，大家可以去手刀下單！此外，大家也可以留意這個文章，當Olive Young有黑五優惠，Yahoo購物專員定會立刻更新文章，讓大家搶先知道減價資訊！
優惠：首購額外75折優惠｜👉按此下載
運費：消費滿美元$60（即約港幣$467）免運費
抵買保健品折上折低至43折
【額外75折】FOODOLOGY Coleology Triple Care Routine Set｜👉按此入手
【折上折43折】LACTO-FIT Probiotics Gold 70 Sticks｜👉按此入手
【折上折54折】BB LAB Low Molecular Collagen S 70 Sticks｜👉按此入手
【折上折67折】VITALBEUTIE Super Retinol 20 Sticks｜👉按此入手
【折上折71折】jungwonsam 6-Year Oil Korean Red Ginseng Extract 365 30 Sticks｜👉按此入手
更多iHerb產品推介
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
