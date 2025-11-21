Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折

Black Friday 2025即將來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享8折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～

1. iHerb 8折優惠碼 減價區低至半價

iHerb的保健品種類及品牌比較全面，除了自家品牌的定價平，很多品牌定價也會比官網平，輸入優惠碼更加抵買，也是小編經常入手保健品的地方。今次黑五優惠有保健品優惠碼，輸入【NOV25SUPP】可享有全單8折優惠；此外，iHerb更開放了特價專區，保健品低至5折即可入手，想買基本維他命趁此機會快手入貨啦！

iHerb 8折優惠碼

抵買保健品低至半價

California Gold Nutrition週年紀念套裝

2. Amazon黑色星期五優惠

除了iHerb，Black Friday必要逛逛的地方還有Amazon，黑色星期五優惠大到隨時嚇一跳！Black Friday優惠起即日起至12月1日，雖然持續很久，但保健品通常很容易賣光，大家有心水就要搶先入手。Yahoo購物專員巡視一圈，發現NOW Foods、Swisse的保健品超級抵買！尤其是Swisse的女性日常綜合維他命，加入Prime新會員有30天免費試用，即可獲取68折優惠，折後只需$212即可買到，相比本地分銷商$300up的價錢，這裏入手便宜超多。NOW Foods的益生菌膠囊43折後也只需$169，而且不是Prime會員也可以享有折扣，大家快衝啊！

優惠日期：即日起至12月1日

運費：超過$381.56免運費

Amazon Prime Day重要教學：

👉🏻 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉🏻 Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

👉🏻 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

溫提：Amazon已經開通香港滿額免運服務，可以在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon已經開通香港滿額免運服務

抵買保健品低至43折

【43折優惠】NOW Foods Supplements Probiotic-10™ 250億（100粒膠囊）｜👉按此入手

【58折優惠】NOW Foods Omega-3 180 EPA 120 DHA（200粒膠囊）｜👉按此入手

【Prime會員獨家優惠8折】Swisse蔓越莓萃取補充品（100粒膠囊）｜👉按此入手

【Prime會員獨家優惠68折】Swisse女性日常綜合維他命（120粒）｜👉按此入手

【79折優惠】Swisse大豆卵磷脂1200毫克（180粒膠囊）｜👉按此入手

Amazon Black Friday優惠

3. Olive Young首購額外75折！

Olive Young除了美妝，還有許多韓國時下流行的保健品。雖然現在還未見到有Black Friday優惠，但現在官網剛好有首購額外75折優惠，訂單滿$470即可享有。以韓國No.1益生菌LACTO-FIT Probiotics Gold為例，折上折43折後，$110就可以入手，超級抵買！還有讓皮膚更透亮的BB LAB低分子膠原蛋白粉、VITALBEUTIE Super Retinol都有首購折上折優惠，大家可以去手刀下單！此外，大家也可以留意這個文章，當Olive Young有黑五優惠，Yahoo購物專員定會立刻更新文章，讓大家搶先知道減價資訊！

Olive Young優惠券下載方法

抵買保健品折上折低至43折

【額外75折】FOODOLOGY Coleology Triple Care Routine Set｜👉按此入手

【折上折43折】LACTO-FIT Probiotics Gold 70 Sticks｜👉按此入手

【折上折54折】BB LAB Low Molecular Collagen S 70 Sticks｜👉按此入手

【折上折67折】VITALBEUTIE Super Retinol 20 Sticks｜👉按此入手

【折上折71折】jungwonsam 6-Year Oil Korean Red Ginseng Extract 365 30 Sticks｜👉按此入手

LACTO-FIT Probiotics Gold 70 Sticks

