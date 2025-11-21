Black Friday黑五優惠2025︱半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,010 舊款清貨歷史新低

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！Black Friday 期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上限時優惠降至歷史新低，最少 US$130 就能入手，約合 HK$1,010。即使算上 Amazon 送到香港的運費仍非常實惠，想追求智能穿戴體驗又不願花太大代價的話非常值得入手！
Samsung Galaxy Watch 7（40mm）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，集運或 HK$60 由 Amazon 承運至香港）｜原價 US
$250
Galaxy Watch 7 搭載 3nm 晶片 Exynos W1000，運行 Google Wear OS 5 系統。內建先進的 BioActive 感測器並配備 13 個 LED，以高精準度追蹤心率、運動和睡眠。再透過 Galaxy AI 將提供的能量得分加以分析，以幫助監控健康狀況。手錶本身內置雙頻 GPS，並具備 5ATM、IP68 防塵防水機能和 16GB 儲存空間。Galaxy Watch 7 採用浮動玻璃設計，並以彩色縫線點綴，增添時尚感。
Samsung Galaxy Watch 7（40mm）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，集運或 HK$60 由 Amazon 承運至香港）｜原價 US
$250
Samsung Galaxy Watch 7（44mm）
Amazon 特價 US$159（約 HK$1,240，集運或 HK$60 由 Amazon 承運至香港）｜原價
US$280
