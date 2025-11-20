Black Friday黑五優惠2025︱最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想買一款實惠的電子書閱讀器？Amazon 最新款 Kindle 在 Black Friday 期間打出了 73 折促銷。US$80（約 HK$620）的價格已經是歷史新低，上一次出現還是 Prime Day。對於沒有書寫、防水、調光等進階需求的消費者來說，這是非常值得考慮的入門選擇。更何況這一代還有非常清新的綠色版本，外型可以說非常討喜呢。

Amazon Kindle 第 11 代（2024）

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要集運）｜原價 US$110

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

立即免費試用 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Amazon Kindle（2024）

目前在售版本 Kindle 的機身重量僅為 158g，它採用了 6 吋防眩光 E Ink 面板，支援 16 級灰階並有 300 ppi 畫素密度。裝置內建有 LED 前燈，亮度較過去提升了 25%。機內容量為 16GB，支援雙頻 Wi-Fi 和藍牙連線。在每天閱讀 1.5 小時的前提下，其續航力可達到 6 週。

Amazon Kindle 第 11 代（2024）

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要集運）｜原價 US$110

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk