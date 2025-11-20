黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Black Friday黑五優惠2025︱最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器
158g 機身、16GB 容量、6 吋 300 ppi 螢幕。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想買一款實惠的電子書閱讀器？Amazon 最新款 Kindle 在 Black Friday 期間打出了 73 折促銷。US$80（約 HK$620）的價格已經是歷史新低，上一次出現還是 Prime Day。對於沒有書寫、防水、調光等進階需求的消費者來說，這是非常值得考慮的入門選擇。更何況這一代還有非常清新的綠色版本，外型可以說非常討喜呢。
Amazon Kindle 第 11 代（2024）
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要集運）｜原價
US$110
目前在售版本 Kindle 的機身重量僅為 158g，它採用了 6 吋防眩光 E Ink 面板，支援 16 級灰階並有 300 ppi 畫素密度。裝置內建有 LED 前燈，亮度較過去提升了 25%。機內容量為 16GB，支援雙頻 Wi-Fi 和藍牙連線。在每天閱讀 1.5 小時的前提下，其續航力可達到 6 週。
Amazon Kindle 第 11 代（2024）
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要集運）｜原價
US$110
