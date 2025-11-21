Black Friday黑五優惠2025︱潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？已經正式開始的 Black Friday Week 就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史新低。約合 HK$460 且能免運費送到香港家中，而且提供三種配色版本選擇，讓你隨時打造屬於自己的前衛風格！

Nothing Ear (a)

Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US $109

Ear (a) 繼承了 Nothing 標誌性的透明設計，充電盒改為更長的扁形，表面印有 Nothing ear (a) 字樣，展現出未來感！除了黑色和白色外，還新增了鮮豔的黃色選擇，讓耳機更加搶眼。全新的驅動單元提供了 2.5 倍瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。它還有智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，並隨之應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45dB。

👉 評測｜全新 Nothing Ear 外觀不變、音色提升；Nothing Ear (a) 再次震撼平價耳機市場

Nothing Ear (a)

Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US $109

