Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,110 購 Apple 最新 A16 入門平板
比香港價格平幾百蚊。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$274 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,130，比本地購買便宜幾百蚊。如果家裡有小朋友需要學習平板，或者你自己只有些基礎需求的話，這會是比較實惠的選擇喔。
11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）
Amazon 特價 US$271（約 HK$2,110，需要代運 ）｜原價
US$349
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
11 代 iPad 相比前代主要是升級了 A16 晶片，同時最低儲存空間也來到了 128GB。其外型基本沒有變化，也依舊採用了 Touch ID 和 11 吋 Liquid Retina 螢幕。前後各有 12MP 相機，續航力一天，也有 Wi-Fi 6 和 USB-C。
11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）
Amazon 特價 US$271（約 HK$2,110，需要代運 ）｜原價
US$349
Apple 香港售價 HK$2,799
更多優惠：
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
