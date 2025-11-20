Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

【Now新聞台】政府舉行立法會旅遊界選舉論壇，其中一名候選人江旻憓表示期待之後考導遊牌，帶領更多人認識熱點旅遊；另一名候選人馬軼超就指自己有導遊牌，會向團友說好國家和香港的故事。官方舉辦的功能界別選舉論壇過了四分一，第八場來到旅遊界，兩名候選人分別是觀塘區議員、旅遊及科技公司董事馬軼超，以及巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓。立法會旅遊界候選人江旻憓：「祝大家身體健康，開開心心，身體平安。這數年我一直叫大家做多點運動，要身體健康，要小朋友去追夢，希望加入旅遊業。其實我和旅遊業一樣都正在經歷轉型，作為旅遊界候選人，我一定會懷著業界『以客為本』的真心。」立法會旅遊界候選人馬軼超：「傳媒開始炒作，說我代表旅遊界，是旅遊人，說我是『炮灰』，所以我懇求旅遊界同仁，我們是時候團結一致，在12月7日踴躍出來投票，是旅遊界的選民，大家支持我們的『旅遊人』。」在必答題的環節，兩人討論的議題包括如何能鼓勵更多市民生育。江旻憓：「作為年輕人，在我十個朋友當中，我想只有兩人想生小朋友，我就是其中一個想生，因為我很喜歡小朋友。」馬軼超：「生育小朋友的決策方面，我們可以看到首先要考慮的問題，就不只政府獎勵兩萬元生一個小朋友，其實兩萬元都沒太多作用，我認為應該要獎勵十萬元。」之後去到選答題，他們分別要回答如何協助業界把握「+旅遊」機遇，以及怎樣從旅遊界方面說好香港故事。馬軼超：「因為我自己都是一位旅遊業監管局發出有效牌照的導遊員，導遊接到來香港團友後，團友來自世界各地，起初可能不太認識香港，我們就要開始說好國家故事、說好香港的故事。」江旻憓：「我很期待之後都考導遊牌照，帶領更多人認識這9個熱點旅遊。我們希望可以團結到所有香港人，都去找自己的熱點旅遊，都可以介紹自己認為有趣，自己認為值得發掘、認識的香港。」周五將會舉行商界(第一)以及商界(第二)兩場的選舉論壇。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 9 小時前