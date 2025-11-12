最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
和降噪版一樣都有 H2 晶片、30 小時續航力和 USB-C。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。如果你不追求降噪效果，只想要一款實惠的 iPhone 耳機搭檔，那千萬不要錯過這輪優惠！
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，需要代運）｜原價
US$129
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
AirPods 4 非降噪版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，需要代運）｜原價
US$129
Apple 香港售價 HK$1,099
如果你有降噪需求的話，也可選擇 AirPods 4 的降噪版本。雖然這款耳機仍採用了半開放式結構，但依靠麥克風、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4（降噪版）
Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港售價 HK$1,499
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Razer Huntsman Mini 近對折，歷史低價 HK$540 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
