BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
適合最多人的 Apple 耳機。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！之前還在猶豫的人，這下真的沒有再拒絕的理由了吧？
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需要代運）｜原價
US$179
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港官網售價 HK$1,499
如果你的降噪需求不高的話，也可以考慮歷史新低的標準版 AirPods 4。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要代運）｜原價
US$129
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Nothing CMF Buds 2a 四折優惠，$160 有找入手平靚正降噪耳機
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 7 折，HK$2,140 享讀寫合一新體驗
閱讀與寫作往往是密不可分的，靈感湧現的瞬間，當然希望能立即捕捉下來！目前最新型號的 Kindle Scribe 在 Amazon 上激減近 7 折，創下歷史新低價，僅 US$310 就能入手！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,840 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
想趁著這次 Black Friday 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch Ultra 2 舊款清貨新低價，HK$4,660 實惠入手上代旗艦
隨著 Apple Watch Ultra 3 的推出，Apple 手錶中的上代旗艦 Apple Watch Ultra 2 在 Black Friday 降到了歷史新低價。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
YSL手袋Black Friday預熱優惠低至75折！Rosé同款Le 37水桶袋、經典信封包$7,XXX入手，黑金銀包$3,100起
每年Black Friday都是時尚界的大日子，但今年YSL決定提前「放火」！您還在觀望Blackpink Rosé同款的Le 37 水桶袋嗎？現在就是最佳入手時機！FWRD突發推出YSL指定款式75折優惠，讓這款潮流爆款以及優雅永恆的經典信封袋直接降價到僅需 $7,XXX的超甜價格。這個突如其來的限時折扣，讓您用小資價就能擁有巨星級的時尚單品。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折
Black Friday 2025即將來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享8折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～Yahoo Food ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器
Amazon 的平價電子書閱讀器 Kindle 目前正以近 7 折力度促銷，US$80 已是歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【機價行情】千八有找，入手 SAMSUNG A 系 5G 手機
近日有細舖將 Galaxy A 系列 5G 手機減價，當中 Galaxy A36 5G 最為吸引，最平可以用 $1780 就有交易!Mobile Magazine ・ 22 小時前
尼泊爾再爆政治衝突 小鎮實施宵禁
（法新社加德滿都20日電） 尼泊爾一座城鎮爆發年輕社運人士與前執政黨死忠支持者間的衝突後，今天實施宵禁。根據巴拉縣（Bara）一名官員表示，這項措施已連續第2天在首都加德滿都以南的巴拉縣希馬拉鎮（Simara）實施。法新社 ・ 1 天前
內附免費預約入場連結！Hotel Artz Fair一連三日港麗酒店辦藝術展覽 匯聚逾40位藝術家作品｜Yahoo活動街
Hotel Artz Fair 回歸香港！今年將在11月21日至23日，於港麗酒店舉行這場精緻而專業的藝術展覽！是次展覽匯聚來自 12 個國家及地區、超過 40 位藝術家的精彩作品，涵蓋新銳之聲、中生代創作者及殿堂級國際知名藝術家，展現多元而深刻的藝術面貌。展會於溫馨親切的空間中舉行，讓觀眾能近距離與創作者交流，展開富啟發性的對話。Yahoo 活動街 ・ 1 天前
日本樂高樂園度假村過聖誕！期間限定11月21日至12月25日四大活動一次看
近年備受台灣旅客歡迎的「日本樂高樂園度假村」（LEGOLAND Japan Resort）將在11月21日~12月25日展開冬季期間限定活動「日本樂高樂園過聖誕」，除了全新登場的互動點燈設施，還有歷年大受歡迎的解謎活動與樂高角色互動秀，讓大小朋友們在奇幻的樂高世界歡度佳節。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung P9 Express 新品急降，HK$370 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$47.5 和 US$75 即可購入 256GB 和 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 11 分鐘前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前