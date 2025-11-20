Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods Max 破底價，$3,340 購出街潮流耳機
新品遙遙無期，可以放心購入。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
如今 Airpods Max 的 USB-C 版已基本取代 Lightning 版，成為了主要銷售的型號。進入 2025 年後，這個新版本也開始越來越多出現讓人心動的優惠。趁著 Black Friday，這款頭戴式大耳機再度回歸了歷史低價。目前它正以 US$430 的價格在 Amazon 上促銷，換算過來大約 HK$3,340，正是入手的絕佳時機。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$430（約 HK$3,340，需要集運）｜原價 US$549
US$549
AirPods Max 內建有 H1 晶片，得益於耳罩式設計，它相比小型的 AirPods 能達到更好的主動降噪、通透模式和空間音訊表現。耳機滿電狀態下可用 20 小時，將連接埠從 Lightning 換成 USB-C 後，也減少了許多 iPhone 用家多準備一條線的麻煩。此外和舊版相比，USB-C 版的配色選擇也更多樣。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$430（約 HK$3,340，需要集運）｜原價
US$549
Apple 香港售價 HK$4,599
