專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
去年拉長戰線看來獲得不錯的效果。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 2025 年 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。前後共持續 12 天，參與促銷的商品涵蓋將達到「數百萬件」。
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
「Black Friday Week」具體是什麼時間？
「Black Friday Week」會從太平洋時間 11 月 20 日零點開始，然後一路持續到「Cyber Monday」12 月 1 日結束。對應到我們這邊，就是 11 月 20 日下午 4 點至 12 月 2 日下午 4 點。
「Black Friday Week」買什麼划算？
從官方列舉的一些優惠來看，這次活動的廣度和力度都值得期待。以 Yahoo Tech 相對更關注的科技產品為例，Amazon 自家的產品最多會打對折，而 Apple、Samsung、Google、ASUS、Bose 等品牌也都準備好了不同程度的折扣。除此之外，玩具、娛樂、家用美容等類別也將出現大量好價，是時候準備你的購物清單了。
「Black Friday Week」會不會有意外驚喜？
Amazon 在「Black Friday Week」期間每天都會上線不同優惠，根據往年經驗，其中估計不乏全年最低價。除此之外，在「Black Friday」（我們這邊跨越 11 月 28、29 日）和「Cyber Monday」（12 月 1、2 日）當天 Amazon 或將透過 Lightning Deals 提供限時折扣。當然囉，Prime 會員亦可享受更多福利。
計劃大肆採購一番的讀者記得關注 Yahoo Tech，我們會第一時間為你蒐羅各方折扣資訊！
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
今日優惠｜壽司郎牛奶味軟雪糕買1送1、萬寧買3件產品滿$188送摺叠收納箱 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（即日起至14/11）
壽司郎加推雪糕買一送一優惠！由即日起至11月14日10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 7 小時前
美國政府停擺｜近 8 千航班取消 空管人員無糧出 須請假搵兼職 航空局擬削 10% 航班｜Yahoo
美國參議院在周一（10 日）通過臨時撥款法案，有望結束聯邦政府停擺，法案正留待眾議院最終批准。不過在停擺未結束前，由於空中交通管制員人手持續不足，美國聯邦航空局（FAA）和航空公司繼續取消大量航班，自上周五（7 日）以來已經有超過 7,900 個航班被取消。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
iHerb雙11優惠最後一天全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 8 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 1 天前
強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 16 度｜Yahoo
熱帶氣旋鳳凰將於台灣南部登陸，本港在乾燥東北季候風下有不錯的天氣，直至下周初都有陽光。不過天文台提醒，預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中下周三（19 日）氣溫會降至最低 16 度。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、KKday旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
雙11旅行優惠不限於11月11日，不少旅遊產品平台繼續推出至抵優惠幫大家慳更多！Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，無法牢牢記住各個人氣優惠推出的日期和時間，所以特別整合了這篇懶人包～只要bookmark這篇文章，就方便每日查看Trip.com、Klook、KKday及永安旅遊平台11月12日及13日推出的熱門優惠！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 14 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 3 小時前
大勢所趨｜HKTVmall要做到「大小通吃」 王維基：零售一成不變會死㗎
HKTVmall母公司香港科技探索（1137）昨日舉行Vision Day 2025，副主席兼行政總裁王維基表...BossMind ・ 4 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
MAMA 2025｜楊紫瓊驚喜現身頒獎禮 《獵魔女團》Saja Boys 與 HUNTR/X 舞台上再對決
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行，匯聚不同風格及界別的藝人。奧斯卡「最佳女主角」楊紫瓊將出席 2025 MAMA AWARDS 並擔任頒獎嘉賓。她今次與 K-POP偶像一同亮相，正好以其成為全球文化象徵的旅程，呼應 K-POP 在全球崛起的現象。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前