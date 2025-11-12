Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon「 Black Friday Week 」優惠 11 月 20 日回歸開搶！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 2025 年 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。前後共持續 12 天，參與促銷的商品涵蓋將達到「數百萬件」。

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

「Black Friday Week」具體是什麼時間？

「Black Friday Week」會從太平洋時間 11 月 20 日零點開始，然後一路持續到「Cyber Monday」12 月 1 日結束。對應到我們這邊，就是 11 月 20 日下午 4 點至 12 月 2 日下午 4 點。

「Black Friday Week」買什麼划算？

從官方列舉的一些優惠來看，這次活動的廣度和力度都值得期待。以 Yahoo Tech 相對更關注的科技產品為例，Amazon 自家的產品最多會打對折，而 Apple、Samsung、Google、ASUS、Bose 等品牌也都準備好了不同程度的折扣。除此之外，玩具、娛樂、家用美容等類別也將出現大量好價，是時候準備你的購物清單了。

「Black Friday Week」會不會有意外驚喜？

Amazon 在「Black Friday Week」期間每天都會上線不同優惠，根據往年經驗，其中估計不乏全年最低價。除此之外，在「Black Friday」（我們這邊跨越 11 月 28、29 日）和「Cyber Monday」（12 月 1、2 日）當天 Amazon 或將透過 Lightning Deals 提供限時折扣。當然囉，Prime 會員亦可享受更多福利。

Amazon「Black Friday Week」優惠

計劃大肆採購一番的讀者記得關注 Yahoo Tech，我們會第一時間為你蒐羅各方折扣資訊！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk