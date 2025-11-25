Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起 Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。
月費 $28 睇盡 Apple 原創頂級內容
Apple TV+ 的原價月費為 HK$68，而本次 Black Friday 2025 的優惠相當於提供了驚人的「42 折」折扣。僅以一杯咖啡不到的價格，即可投入 Apple 耗資數十億美元打造的豐富原創世界。
Apple TV+ 主打精品路線，匯聚高品質、電影級數的獨家內容，許多作品更在影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上獲得極高評分。訂閱用戶可以盡情觀看以下焦點作品：
史詩級科幻巨作：包括屢獲殊榮的太空探索劇集《For All Mankind》、神劇《絕命律師》製作人和主演的新作《眾生為一》、以及史詩級科幻系列《Foundation》。
艾美獎得獎神劇：熱門劇集包括連續贏得艾美獎的溫馨喜劇《Ted Lasso》，以及探討職場與生活界線的燒腦驚慄劇《Severance》等。
頂級體育及紀錄片：除了劇集和電影，Apple TV+ 亦提供獨家體育內容及紀錄片，例如讓 F1 車迷期待已久的賽車主題紀錄片，讓觀眾深入了解賽車運動的幕後故事。
這次限時優惠不僅是新用戶入門的最佳時機，對於曾經訂閱但已取消的用戶來說，也是重新感受 Apple TV+ 內容魅力的絕佳機會。用戶可在 iPhone、iPad、Apple TV 4K、Mac 或任何支援的智能電視上，以 4K HDR 畫質享受這些精彩的串流內容，同時支援「家人共享」功能。
Apple TV 黑五限時優惠2025
首 6 個月 HK$28｜原價 $68
