焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Yahoo Tech HK
Black Friday黑五優惠2025︱Apple TV 限時月費半價！$28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday黑五優惠2025︱Apple TV 限時月費半價！$28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起 Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。

立即訂閱

月費 $28 睇盡 Apple 原創頂級內容

Apple TV+ 的原價月費為 HK$68，而本次 Black Friday 2025 的優惠相當於提供了驚人的「42 折」折扣。僅以一杯咖啡不到的價格，即可投入 Apple 耗資數十億美元打造的豐富原創世界。

廣告

Apple TV+ 主打精品路線，匯聚高品質、電影級數的獨家內容，許多作品更在影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上獲得極高評分。訂閱用戶可以盡情觀看以下焦點作品：

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

史詩級科幻巨作：包括屢獲殊榮的太空探索劇集《For All Mankind》、神劇《絕命律師》製作人和主演的新作《眾生為一》、以及史詩級科幻系列《Foundation》。

艾美獎得獎神劇：熱門劇集包括連續贏得艾美獎的溫馨喜劇《Ted Lasso》，以及探討職場與生活界線的燒腦驚慄劇《Severance》等。

頂級體育及紀錄片：除了劇集和電影，Apple TV+ 亦提供獨家體育內容及紀錄片，例如讓 F1 車迷期待已久的賽車主題紀錄片，讓觀眾深入了解賽車運動的幕後故事。

這次限時優惠不僅是新用戶入門的最佳時機，對於曾經訂閱但已取消的用戶來說，也是重新感受 Apple TV+ 內容魅力的絕佳機會。用戶可在 iPhone、iPad、Apple TV 4K、Mac 或任何支援的智能電視上，以 4K HDR 畫質享受這些精彩的串流內容，同時支援「家人共享」功能。

Apple TV 黑五限時優惠2025

首 6 個月 HK$28｜原價 $68

立即訂閱

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組

👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

自助餐

其他人也在看

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前

滙豐PayMe遷移平台至AWS

Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王

Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王

如果一直想買一部平板用來追劇、上網、開會、陪小朋友學習，但又沒有旗艦價位的預算，Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 HK$2,000 關口，以近 7 折的優惠力度重新定義中階平板標準。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統

華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統

如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而 Apple 的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代

中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代

阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下全新 AI 助理應用程式「千問 App」 17 日啟動公測，在短短一週內下載量突破 1,000 萬次，超越 ChatGPT、Sor

鉅亨網 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？

華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？

華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也將在今天正式登場。與此同時，還有新的 2-in-1 裝置 MatePad Edge，要以自研晶片和鴻蒙生態為用家帶來新的平板、電腦融合體驗。

Yahoo Tech HK ・ 11 小時前

「港話通」試運行5天登本港 App Store 免費 App 排行榜首位

由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」(HKChat)自試行推出僅5天,便迅速登上 App Store 免費 App 排行榜首位,同時亦展現香港市場對本地 AI 服務的需求。 「港話通」以成為「 香港市民?鞝I好幫手」為使命,深度融合香港本地生活場景,不僅接入政府公開數據庫,提供即時政策,交通及公共服務資訊,更攜手本地學術機構共建專屬知識庫內容涵蓋街坊美食 店舖優惠社福政策等多元領域,致力為用戶提供貼心實用的智能服務。「港話通」研發團隊負責人表示:「港話通在短短5日內躍居本港 App Store 免費 App 榜首,是對團隊與產品能力的極大肯定。我們將持續改良系統,聆聽用戶意見,不斷提升回答質量與服務體驗， 讓「港話通」成為每位香港市民值得信賴的智能生活夥伴。」 (BC)

infocast ・ 16 小時前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港

Black Friday Week 期間，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器又回歸了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

想為這個冬天留下一點真正「摸得到」的回憶？人氣即影即有相機 Instax Mini 12 今次黑五正式落價，以 77 折的文青價登場，僅 US$95 （約 HK$747）就能免運費入手，而且是包含了相紙、相簿和手提袋的限定套裝。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機

Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機

Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

Black Friday黑五優惠2025｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前

百度智能雲牽頭制定首個智能雲國家標準 明年2月實施

百度-SW(09888.HK)旗下百度智能雲表示，聯合中國電子技術標準化研究院牽頭制定的首個智能雲國家標準GB/T 46350-2025《信息技術 雲計算 智能雲服務通用要求》，已於近日獲得國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准正式發布，預計將於明年2月實施。 百度智能雲指，雲計算與AI技術深度融合正驅動雲計算行業進入以智能雲為核心的新階段，而今次制定國家標準是首次從頂層設計上統一智能雲的核心內涵與技術框架，明確其在基礎設施、模型開發與服務、AI應用開發等方面的關鍵規範，標誌著中國智能雲行業邁向規範化發展，未來將持續為用戶提供高效、便捷、低成本的AI算力資源和人工智能能力，驅動千行百業智能化升級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 10 小時前

螞蟻旗下AI助手靈光App上線6日 下載量突破200萬

螞蟻集團旗下全模態通用AI助手靈光App公布，靈光App上線6日，下載量突破200萬。靈光App在首次破百萬下載用時4日刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到兩日。 目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。 靈光App首批上線「靈光對話」、「靈光閃應用」及「靈光開眼」三大功能。 靈光開創性地在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並可編輯可交互可分享，也是業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支援3D、音視頻、圖表、動畫與地圖等全模態信息輸出。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前

傳iPhone Fold售價或達2399美元

富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)

infocast ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前

發展局：將聚焦兩大方向推動建築信息模擬技術(BIM)發展

發展局局長甯漢豪在網誌撰文表示，未來數年，建築信息模擬技術(BIM)將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。當局將聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM(開放式建築信息模擬)標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合AI等。 推動軟件多元化方面，甯漢豪表示，發展局會搜羅更多元化的BIM軟件予不同工務部門試用，務求於工程不同階段、類型及規模，均能發揮軟件優勢，同時積極構建國際openBIM標準的協作平台。另外，當局會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合AI、機械人、組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作。 她又以啟德體育園主場館為例子，指該項目匯聚了來自8個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前