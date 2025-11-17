Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在 Black Friday 前夕，Apple Watch Series 10 降到了歷史低價。46mm 型號最少 US$279 便可入手，換算過來大約是 HK$2,170。如果你不追求最新而是實惠至上的話，那不要錯過好機會囉。
Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。
Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
