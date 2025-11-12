最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
舊款清貨實惠之選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在 Black Friday 前夕，Apple Watch Series 10 降到了歷史低價。最少 US$280 便可入手，換算過來大約是 HK$2,170。如果你不追求最新而是實惠至上的話，那不要錯過好機會囉。
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$310（約 HK$2,410，需要代運）｜原價
US$429
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
其他人也在看
【萬寧】星期三優惠大放送（只限12/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇膏及潤膚產品系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 15 小時前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 3 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
iHerb雙11優惠最後一天全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 8 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月12日）
TVB四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
紅磡都會海逸酒店自助餐第二位$11優惠！人均$293起食芒果拿破崙、薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹
位於紅磡的都會海逸酒店在Klook推出自助餐優惠，國際美食自助午餐第二位只需加$11，人均$293起，即可任食即開生蠔、雪花蟹腳、芒果拿破崙等國際美饌；至於【蟹香凝珍】冬日自助晚餐同樣都有第二位$11優惠，人均低至$467，即可品嚐薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹、燒松葉蟹肉伴甜蕃薯等暖心蟹饗，一眾蟹控及海鮮控不能錯過！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 8 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登...styletc ・ 1 天前
今日優惠｜壽司郎牛奶味軟雪糕買1送1、萬寧買3件產品滿$188送摺叠收納箱 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 4 小時前