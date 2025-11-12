Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在 Black Friday 前夕，Apple Watch Series 10 降到了歷史低價。最少 US$280 便可入手，換算過來大約是 HK$2,170。如果你不追求最新而是實惠至上的話，那不要錯過好機會囉。

Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$280（約 HK$2,170，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$310（約 HK$2,410，需要代運）｜原價 US$429

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。

Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$310（約 HK$2,410，需要代運）｜原價 US$429

立即購買

