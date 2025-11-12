最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
入門款也有 AoD 顯示、手腕溫度偵測和睡眠功能。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，Apple Watch SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200（約 HK$1,550）即可買到。優惠幅度達到 8 折，感覺不用等月尾，可以早買早享受了！
Apple Watch SE 3（40mm、GPS）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價
US$249
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch SE 3 和 Series 11 一樣搭載了 S10 處理器，而且有 5G 型號並加入了 Always-on Display 功能，還能選 40mm 及 44mm 兩種尺寸，各方面都較前代更有彈性。其續航力已久能達到 18 小時，但放電速度是過去的 2 倍。錶面配備更耐用的離子交換強化玻璃，裝置除心率、跌倒與車禍偵測等功能外，還支援手腕溫度測量以及和 Series 11 一樣的的睡眠分數、睡眠窒息偵測。
Apple Watch SE 3（40mm、GPS）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價
US$249
Apple 香港售價 HK$1,999
Apple Watch SE 3（44mm、GPS）
Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，需要代運）｜原價
US$279
Apple 香港售價 HK$2,199
更多優惠：
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
