Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有

Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

隨著 SSD 價格日益親民，自己買高速硬碟擴容筆電、掌機的用家也日益普遍。如果你也有此想法的話，不妨看看正在 Amazon 上大促的 Crucial P310 M.2 SSD。它的 2230 和 2280 版本目前都有不同程度優惠，其中 2TB 2230 型號近對折創下新低。價格降到 US$130，約合 HK$1,010，且免運費直送香港，想升級的朋友不可錯過。

Crucial P310 2230（2TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$240

立即購買

Crucial P310 是一款 Gen4 NVMe 2230 M.2 固態硬碟，其循序讀取、寫入速度分別可達到 7,100MB/s 和 6,000MB/s，隨機讀取速度最高 1.2M IOPS。這款產品採用了輕薄小巧設計，僅需「短短 5 分鐘」就能被安裝到筆電或是 Steam Deck、華碩 ROG Ally、MSI Claw 等掌機上。

Crucial P310 2230（1TB）

Amazon 特價 US$85（約 HK$660，免運費直送香港）｜原價 US$135

立即購買

Crucial P310 2230（2TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$240

立即購買

Crucial P310 2280（500GB）

Amazon 售價 US$62

立即購買

Crucial P310 2280（1TB）

Amazon 售價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價 US$96

立即購買

Crucial P310 2280（2TB）

Amazon 特價 US$132（約 HK$1,030，免運費直送香港）｜原價 US$165

立即購買

Crucial P310 2280（4TB）

Amazon 特價 US$240（約 HK$1,870，免運費直送香港）｜原價 US$315

立即購買

