Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有
各檔容量都有優惠。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學
隨著 SSD 價格日益親民，自己買高速硬碟擴容筆電、掌機的用家也日益普遍。如果你也有此想法的話，不妨看看正在 Amazon 上大促的 Crucial P310 M.2 SSD。它的 2230 和 2280 版本目前都有不同程度優惠，其中 2TB 2230 型號近對折創下新低。價格降到 US$130，約合 HK$1,010，且免運費直送香港，想升級的朋友不可錯過。
Crucial P310 2230（2TB）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價
US$240
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Crucial P310 是一款 Gen4 NVMe 2230 M.2 固態硬碟，其循序讀取、寫入速度分別可達到 7,100MB/s 和 6,000MB/s，隨機讀取速度最高 1.2M IOPS。這款產品採用了輕薄小巧設計，僅需「短短 5 分鐘」就能被安裝到筆電或是 Steam Deck、華碩 ROG Ally、MSI Claw 等掌機上。
Crucial P310 2230（1TB）
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，免運費直送香港）｜原價
US$135
Crucial P310 2230（2TB）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價
US$240
Crucial P310 2280（500GB）
Amazon 售價 US$62
Crucial P310 2280（1TB）
Amazon 售價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價
US$96
Crucial P310 2280（2TB）
Amazon 特價 US$132（約 HK$1,030，免運費直送香港）｜原價
US$165
Crucial P310 2280（4TB）
Amazon 特價 US$240（約 HK$1,870，免運費直送香港）｜原價
US$315
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
百佳天壇牌火腿豬肉$82/4罐＋送出前一丁、惠康買2支淘大蠔油送總值$46禮品｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 15 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 22 小時前
Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起
來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 14 小時前
聖誕禮物2025｜$2,800起買GUCCI？「頭號獵物」名牌小銀包推薦：YSL、BV無失手實用禮物列陣
聖誕節2025將至，聖誕禮物名單也為你準備就緒！先來看看名牌「頭號獵物」小銀包推薦，如果你之前還未送過小銀包的話，那看這邊就對了，幫你整理了一系列在$2,800至$4,300價位的名牌小銀包，幫你在預算之內買到得體又實用的聖誕禮物心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79
最近天氣明顯轉涼，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
香港Disney Store官網12月29日結束營運 顧客可經Buyee購日本迪士尼商品
香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均按照原有安排處理與配送。 香港Disney Store同時宣布，自今年11月18日起，可改由第三方合作夥伴Buyee，選購日本DisneyStore官網的精選商品，由日本直接出貨，寄送至香港，作為主要購買渠道。 根據Buyee官網，代購手續費每筆300日圓(約14.86港元)，另包括日本國內及國際運費等，運費根據商品實際重量及尺寸而定，用家可使用Buyee的運費計算工具評估費用。 付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡(不支援簽賬功能)、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看歷史低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
《港樓》洪水橋#LYOS花園複式戶 推「轉租為買」計劃
長實集團(01113.HK)旗下洪水橋#LYOS新推出「轉租為買」付款計劃及「新業主大利是」優惠。買家選用「轉租為買」付款計劃購買任何在售花園複式戶，於簽署臨時買賣合約當日或之前已承租任何香港住宅物業，並須出示有效證明文件證明其符合前述要求，即可獲享照售價減9.5%折扣優惠及50,000元售價折扣。此外，凡購買指定花園複式戶可獲贈30萬元傢俱禮券或獲送全屋傢俱。 長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，隨着樓市向好，市場大小項目紛乘勢推出，近日查詢及前來參觀#LYOS花園複式戶現樓的客人亦明顯增加，當中不少為租樓人士，市場正進入減息周期，租金屢創新高，而現時樓價相對平穩，市場普遍認為會緩緩向上，所以轉租為買絕對有利於創造個人資產及提升生活質素。 項目現餘13伙花園複式戶供應，在售單位均坐向南或享開揚山景，每戶擁地下花園、1樓平台和天台。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
工信部料今年國內市場玩具零售總額超千億人幣
工信部今日(19日)舉行新聞發佈會，介紹GB 6675《玩具安全》系列強制性國家標準修訂情況，指中國建成了全球最為完善的玩具產業鏈，生產技術先進、技術工人素質高，產業優勢顯著，能夠為全球消費者提供優質優價的玩具產品。2024年，國內市場玩具零售總額達978.5億元，比2020年增長25.5%；玩具產品出口額達398.7億美元，比2020年增長19.1%，超四成產品出口美國、歐盟市場。據有關機構測算，預計2025年全年，中國國內市場玩具零售總額將超1000億元。 工信部指出，近年來，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，在為年輕人提供情緒價值的同時，也成為玩具產業新的經濟增長點。 據統計，2024年，國內市場潮流和收藏玩具及周邊產品零售總額達到558.3億元。一批具有創新能力的本土企業在原創IP打造、品牌營運等方面展現出強勁實力，在滿足國內消費需求的同時，將中國原創力量推向世界舞台，有力提升了中國玩具行業的國際影響力。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前