Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有

各檔容量都有優惠。

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

隨著 SSD 價格日益親民，自己買高速硬碟擴容筆電、掌機的用家也日益普遍。如果你也有此想法的話，不妨看看正在 Amazon 上大促的 Crucial P310 M.2 SSD。它的 2230 和 2280 版本目前都有不同程度優惠，其中 2TB 2230 型號近對折創下新低。價格降到 US$130，約合 HK$1,010，且免運費直送香港，想升級的朋友不可錯過。

Crucial P310 2230（2TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$240

立即購買

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

立即免費試用 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Crucial P310 是一款 Gen4 NVMe 2230 M.2 固態硬碟，其循序讀取、寫入速度分別可達到 7,100MB/s 和 6,000MB/s，隨機讀取速度最高 1.2M IOPS。這款產品採用了輕薄小巧設計，僅需「短短 5 分鐘」就能被安裝到筆電或是 Steam Deck、華碩 ROG Ally、MSI Claw 等掌機上。

Crucial P310 2230（1TB）

Amazon 特價 US$85（約 HK$660，免運費直送香港）｜原價 US$135

立即購買

Crucial P310 2230（2TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$240

立即購買

Crucial P310 2280（500GB）

Amazon 售價 US$62

立即購買

Crucial P310 2280（1TB）

Amazon 售價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價 US$96

立即購買

Crucial P310 2280（2TB）

Amazon 特價 US$132（約 HK$1,030，免運費直送香港）｜原價 US$165

立即購買

Crucial P310 2280（4TB）

Amazon 特價 US$240（約 HK$1,870，免運費直送香港）｜原價 US$315

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

