Black Friday黑五優惠2025︱Crucial X10 Pro 便攜 2TB SSD 歷史低價，HK$1,170 購 iPhone 外錄高速儲存優選
讀、寫速度分別高達 2,100MB/s 和 2,000MB/s。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
正在找合適的隨身 SSD？Crucial 的 X10 Pro 目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。2TB、4TB 型號分別要價 US$150 和 US$270，換算成港幣大約是 HK$1,170 和 HK$2,100，而且都是免運費直送香港地址。
Crucial X10 Pro 的讀、寫速度分別高達 2,100MB/s 和 2,000MB/s，它支援 USB-C 3.2，配合 iPhone 拍 4K Pro Res 影片毫無壓力。同時其外殼還具備 IP55 防塵防水機能，而且有大約 2 米的防跌落能力。硬碟本身僅重 42g，在手機之外，也適用電腦、相機、遊戲主機等硬體。
Crucial X10 Pro（2TB）
Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，免運費直送香港 ）｜原價
US$209
Crucial X10 Pro（4TB）
Amazon 特價 US$270（約 HK$2,100，免運費直送香港 ）｜原價
US$262
