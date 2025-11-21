44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
Black Friday黑五優惠2025︱DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組
輕量創作收音利器。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
DJI 去年末推出的 Mic Mini 無線咪獲得了不少創作者的青睞，隨著今年的 Black Friday Week 開跑，官方也打出了前所未有的折扣。目前這款產品的兩發一收加充電盒套裝降到了歷史新低 US$79，換算過來大約是 HK$610，而且免運費直送香港。如果不要充電盒，兩發一收組合或是單買發射器、接收器也都有力度不小的優惠喔。
DJI Mic Mini（兩發一收加充電盒）
Amazon 特價 US$79（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$169
DJI Mic Mini 單個發射器（麥克風）重量僅為 10g，用磁吸方式夾在衣領口基本沒有外翻的問題。它支援全指向收音，且會保留安全音軌，可以同時錄製正常音量和降低 6db 的版本，內建兩檔降噪，能夠對應不同環境使用。接收器配有旋鈕控制增益水平，隨附 USB-C 轉接頭和 3.5mm TRS 線材，能對應 Android 手機、近幾代 iPhone 和大部機相機，同時更可透過 DJI OsmoAudio 制式來無線連接 Pocket 3、Action 5 Pro，甚至是透過手機配合最新的迷你空拍機 DJI Neo。DJI Mic Mini 的單機續航力為 11.5 小時，充電盒可回充 3.6 次。
DJI Mic Mini（兩發一收加充電盒）
Amazon 特價 US$79（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$169
DJI Mic Mini（兩發一收）
Amazon 特價 US$44.9（約 HK$350，集運或 HK$60 由 Amazon 承運至香港）｜原價
US$119
