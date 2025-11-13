Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

雙 11 後尋寶成功！剛剛在 Amazon 上發現震撼帶筆平板優惠，非常適合煲劇人士或學生用來書寫筆記。2024 年版 Galaxy Tab S6 Lite 以 64 折現身 Amazon，只要US$209 （約 HK$1,632) 就能入手附 S Pen 的帶筆平板，更是免運費送到香港，以 HK$1,600 左右的價位來說，既能兼具品牌、效能與觸控筆，絕對是高 CP 值之選。

廣告 廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。

隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。

Amazon 特價 US$209 （約 HK$1,632，免運費）｜原價 US $329.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉雙雙11優惠2025｜雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk