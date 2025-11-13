焦點

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會

Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選

Kinnis Ho
Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選
Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

雙 11 後尋寶成功！剛剛在 Amazon 上發現震撼帶筆平板優惠，非常適合煲劇人士或學生用來書寫筆記。2024 年版 Galaxy Tab S6 Lite 以 64 折現身 Amazon，只要US$209 （約 HK$1,632) 就能入手附 S Pen 的帶筆平板，更是免運費送到香港，以 HK$1,600 左右的價位來說，既能兼具品牌、效能與觸控筆，絕對是高 CP 值之選。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。

隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。

Amazon 特價 US$209 （約 HK$1,632，免運費）｜原價 US$329.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉雙11優惠2025｜雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678

11 travel

