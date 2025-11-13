最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
雙 11 後尋寶成功！剛剛在 Amazon 上發現震撼帶筆平板優惠，非常適合煲劇人士或學生用來書寫筆記。2024 年版 Galaxy Tab S6 Lite 以 64 折現身 Amazon，只要US$209 （約 HK$1,632) 就能入手附 S Pen 的帶筆平板，更是免運費送到香港，以 HK$1,600 左右的價位來說，既能兼具品牌、效能與觸控筆，絕對是高 CP 值之選。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。
隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。
Amazon 特價 US$209 （約 HK$1,632，免運費）｜原價 US
$329.99
